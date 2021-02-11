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11.02.2021 12:22
Рубрика: В мире

Австрии грозит карантин из-за южноафриканского штамма вируса

Текст: Александр Саможнев

В австрийском Тироле, который славится своими горнолыжными трассами, зафиксировано 200 случаев заболевания южноафриканским штаммом коронавируса. Эпидемиологи не исключают распространения пандемии и введения карантина в конце февраля, начале марта, пишет газета Kurier.

Фото: AFP/HELMUT FOHRINGER
Власти Австрии заявили о крупной вспышке южноафриканского штамма коронавируса

Власти принимают меры для локализации ситуации. Правительство объявило, что любой, кто хочет выехать из Тироля, должен представить отрицательный тест на коронавирус не позднее 48 часов. Очагом вспышки является регион Швац, где зафиксировано больше всего инфицированных. Мутированный вирус уже обнаружен в Штирии. В казарме заболел военнослужащий, приехавший из отпуска в Тироле.

В университете Кремса считают, что следует срочно блокировать район и провести вакцинацию населения. По словам профессора Геральда Гартленера, проблема в том, что вакцина AstraZeneca, как и другие препараты, разработанные по той же технологии, едва ли эффективны против южноафриканского мутанта. "Все указывает на то, что AstraZeneca, имеющая наибольшее распространение в Австрии, очень мало эффективна против южноафриканского варианта", - подчеркнул ученый.

Жители Тироля недовольны ужесточением правил выезда и положением в сфере туризма. Многие живут за счет оказания услуг гостям, особенно в зимний период. "Тирольцам приходятся нелегко, мы это чувствуем", - отметил президент клуба "Тироль" Юлиан Хадшиефф.

Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер назвал показатель в 200 инфицированных за неделю в качестве критической отметки для введения более строгих мер на федеральном уровне.

В мире Европа Австрия Пандемия коронавируса COVID-19

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