Байден прекратил строительство стены на границе с Мексикой

Спустя несколько недель после инаугурации новый президент США Джо Байден решительно покончил с детищем своего предшественника Дональда Трампа - амбициозным проектом строительства стены на границе с Мексикой.

В четверг, 11 февраля, на сайте Белого дома был опубликовано президентское уведомление на имя спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. В нем демократ сообщает, что отменяет действие национального чрезвычайного положения на южной границе Соединенных Штатов, которое было введено еще 15 февраля 2019 года.

По словам Байдена, он "пришел к выводу, что режим ЧП был необоснованным" с самого начала. "Я также объявил, что политика моей администрации будет заключаться в том, чтобы больше не тратить доллары из кармана американских налогоплательщиков на строительство пограничной стены. Распоряжаюсь провести тщательную ревизию всех ресурсов, выделяемых или перенаправляемых с этой целью", - говорится в письме. Кроме того, местные органы власти, задействованные в возведении объекта, больше не будут этим заниматься.