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11.02.2021 01:01
Рубрика: Спорт

"Барселона" уступила "Севилье" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании

Текст: Артур Нанян
В первой встрече полуфинальной стадии Кубка Испании "Севилья" принимала "Барселону". Хозяева оказались сильнее - 2:0.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Несмотря на плотный график игр, обе команды выставили оптимальные составы. У гостей в старте появились Антуан Гризманн, Усман Дембеле, и, что самое главное - Лионель Месси, признанный накануне лучшим игроком десятилетия по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

Фото: Manu Fernandez / POOL / AFP
"Барселона" заработала благодаря Месси более 200 миллионов евро

Однако это был не день каталонцев. "Севилья" выглядела свежее, бодрее и заслуженно победила, забив по мячу в каждом из таймов: отличились Жюль Кунде и бывший полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич.

Впрочем, у "сине-гранатовых" еще есть шанс исправить ситуацию. Для этого им надо обыграть "Севилью" в ответной встрече третьего марта как минимум со счетом 2:0. Триумфатора в этой паре в финале будет ждать либо "Атлетик" из Бильбао, либо "Леванте".

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