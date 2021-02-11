"Барселона" уступила "Севилье" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании

В первой встрече полуфинальной стадии Кубка Испании "Севилья" принимала "Барселону". Хозяева оказались сильнее - 2:0.

Несмотря на плотный график игр, обе команды выставили оптимальные составы. У гостей в старте появились Антуан Гризманн, Усман Дембеле, и, что самое главное - Лионель Месси, признанный накануне лучшим игроком десятилетия по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

Однако это был не день каталонцев. "Севилья" выглядела свежее, бодрее и заслуженно победила, забив по мячу в каждом из таймов: отличились Жюль Кунде и бывший полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич.

Впрочем, у "сине-гранатовых" еще есть шанс исправить ситуацию. Для этого им надо обыграть "Севилью" в ответной встрече третьего марта как минимум со счетом 2:0. Триумфатора в этой паре в финале будет ждать либо "Атлетик" из Бильбао, либо "Леванте".