Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
11.02.2021,  
14:29
Текст:  Алексей Моисеев

Белорусский реактивный "Шквал" впервые покажут на MILEX-2021

Боевую машину белорусской реактивной системы залпового огня "Шквал" впервые продемонстрируют на 10-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2021. Проведение этого мероприятия в Минске запланировано на 23-26 июня текущего года.
Фото: Виталий Аньков \ РИА Новости Фото: Виталий Аньков \ РИА Новости
Фото: Виталий Аньков \ РИА Новости

Данная РСЗО является развитием всемирно известной БМ-21 "Град" и также смонтирована на российском вездеходе Урал-4320. Однако сама пусковая установка практически полностью изготовлена из белорусских комплектующих, в том числе 122-мм трубы для пакета направляющих.

"Шквал" получил все необходимое для эффективной работы на поле боя: спутниковую навигацию, современную систему автоматизированного наведения и управления с метеостанцией. Такое оборудование позволяет максимально эффективно решать все поставленные задачи.

Отмечается, что система способна применять неуправляемые боеприпасы различных типов, включая модификации с максимальной дальностью 40000 метров.

В сентябре 2020 года на белорусском полигоне Осиповичский в Могилевской области были проведены успешные стрельбовые испытания.

Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях

На вооружении белорусской армии в настоящее время уже имеются реактивные установки БМ-21А "БелГрад". Они отличаются от базового варианта тем, что выполнены на шасси автомобилей МАЗ-631705 и способны самостоятельно перевозить запас реактивных снарядов.

На этой же минской колесной платформе в настоящее время разработана и новая версия РСЗО "Ураган", ее впервые показали в 2019 году.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
выставки
Фото: Пресс-служба ЦВО
В Курганской области Су-34 уничтожили штаб условного противника 10:34
Что представил "Рособоронэкспорт" на выставке "Интерполитех-2020" 20.10.2020
Представлен модуль акустической разведки, находящий беспилотники по звуку 20.10.2020
Беларусь
Фото: Vitalykuzmin.net
Роботу "Удар" на базе БМП-3 будут помогать дроны 09:42
ПВО Беларуси перевооружат на С-400 14.01.2021
Воздушный бой белорусских Су-30СМ показали крупным планом 14.12.2020
РСЗО
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
"Бастионы" поразили корабли условного противника под Калининградом 10.02.2021
ПЗРК "Метка" и реактивную систему на тягаче ДТ создадут в России 08.02.2021
Морпехи Балтфлота провели боевые стрельбы из всех видов вооружения 04.02.2021