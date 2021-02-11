Белорусский реактивный "Шквал" впервые покажут на MILEX-2021

Данная РСЗО является развитием всемирно известной БМ-21 "Град" и также смонтирована на российском вездеходе Урал-4320. Однако сама пусковая установка практически полностью изготовлена из белорусских комплектующих, в том числе 122-мм трубы для пакета направляющих.
"Шквал" получил все необходимое для эффективной работы на поле боя: спутниковую навигацию, современную систему автоматизированного наведения и управления с метеостанцией. Такое оборудование позволяет максимально эффективно решать все поставленные задачи.
Отмечается, что система способна применять неуправляемые боеприпасы различных типов, включая модификации с максимальной дальностью 40000 метров.
В сентябре 2020 года на белорусском полигоне Осиповичский в Могилевской области были проведены успешные стрельбовые испытания.
На вооружении белорусской армии в настоящее время уже имеются реактивные установки БМ-21А "БелГрад". Они отличаются от базового варианта тем, что выполнены на шасси автомобилей МАЗ-631705 и способны самостоятельно перевозить запас реактивных снарядов.
На этой же минской колесной платформе в настоящее время разработана и новая версия РСЗО "Ураган", ее впервые показали в 2019 году.
РСЗО "Шквал". Фото: ВОЛАТАВТО / https://t.co/gF7gnUXVDy pic.twitter.com/dh50jQfQgK— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) February 11, 2021