Новости

СМИ: Главным героем экранизации The Last of Us станет Махершала Али 10:41
Постпред РФ при ЕС назвал "трудными" переговоры Борреля в Москве 10:38
В каких городах России устраивают самые дорогие свадьбы 10:38
В Курганской области Су-34 уничтожили штаб условного противника 10:34
Кардиолог дала кулинарные советы для сохранения здорового сердца 10:28
Библия для смартфонов Бекмамбетова вошла в программу кинофестиваля 10:25
В Подмосковье погибли пятеро дорожных рабочих 10:15
Жительницу Приморья оштрафовали за фейк об обязательной вакцинации 10:14
Глава Ставрополья: Подмена тел младенцев на кукол оказалась выдумкой 10:14
При пожаре на севере Москвы погиб один человек 10:13
В Москве выведут из работы с коронавирусом около 4,7 тысячи коек 10:06
The Washington Post: Российскую вакцину "Спутник V" ждет мировой успех 10:03
Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке 09:59
В квартире умершего петербуржца нашли арсенал оружия 09:55
В ВОЗ призвали внимательно следить за новыми штаммами коронавируса 09:48
В столичном регионе в четверг сохранится морозная погода 09:44
Роботу "Удар" на базе БМП-3 будут помогать дроны 09:42
В Финляндии остро не хватает медсестер из-за реформы домов престарелых 09:41
Самолет из Сочи задержали на восемь часов из-за столкновения с птицей 09:30
Движение поездов на Курском направлении и МЦД-2 восстановлено 09:24
Заявку на госуслугу можно будет заполнить, отвечая на вопросы 09:21
В Подмосковье обнаружили подпольный арсенал 09:20
В Москве идет эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в эндоскопии 09:10
В России запустят тематические приложения для госуслуг 08:58
На МЦД-2 и Курском направлении МЖД задерживаются поезда и электрички 08:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить скидку от государства за отдых в России
Как получить скидку от государства за отдых в России
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
11.02.2021 10:25
Рубрика: Культура

Библия для смартфонов Бекмамбетова вошла в программу кинофестиваля

Текст: Сусанна Альперина
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Осенью "РГ" писала о том, что Тимур Бекмамбетов с командой решили переложить Библию на формат Screenlife. То есть это фильм, а в данном случае и анимация, когда действие происходит на экране компьютера. Сериал, в котором Библия переведена в цифровой формат так, что ее можно изучать на экране смартфонов (и сделано это с большой любовью и юмором), получил название "Праведный свайп" (Swipe Righteous). И сегодня стало известно, что он вошел в программу престижного американского кинофестиваля SXSW, который пройдет 16-20 марта. Из-за пандемии фестиваль впервые пройдет в онлайн-формате. Библию в скринлайфе покажут в разделе специальных событий SXSW.

Фото: kinopoisk.ru
В Голливуде снимается сиквел фильма Тимура Бекмамбетова "Поиск"

"Проект Бекмамбетова покажет, как разворачивались бы события Священного Писания - сказания о Каине и Авеле, Всемирном потопе, Давиде и Голиафе и другие, если бы главным инструментом сотворения мира стал смартфон с соцсетями и приложениями", - говорится в релизе, который поступил в редакцию "РГ".

Screenlife-сериал состоит из коротких эпизодов по 2-3 минуты. Идея проекта принадлежит Тимуру Бекмамбетову, который стал режиссером первого эпизода о сотворении мира (его русскоязычный вариант впервые в России показали на открытии Московского еврейского фестиваля, где Бекмамбетов был председателем жюри). Режиссерами и авторами сценария для англоязычной версии стали Саймон и Джесси Брукс - создатели популярного проекта Phony Texts в Instagram и Youtube, где истории рассказываются в форме анимированных переписок в мессенджерах. Продюсеры - Тимур Бекмамбетов и Мажд Нассиф, вместе работавшие над screenlife-сериалом Dead of Night для приложения Snapchat.

Между тем

В программу фестиваля SXSW попала и другая продюсерская работа Бекмамбетова - новая экранизация "Ромео и Джульетты" Уильяма Шекспира. Ее покажут в программе Festival Favorites. Премьера фильма состоялась в январе на кинофестивале Sundance, о чем также писала "РГ".

Культура Кино и ТВ Наше кино Культура Кино и ТВ Анимация Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Ипотечные заемщики столкнулись с новой схемой обмана
The Washington Post: Российскую вакцину "Спутник V" ждет мировой успех
Байден и Си Цзиньпин впервые поговорили по телефону
WSJ: Эксперты ВОЗ допустили появление COVID-19 ранее декабря 2019 года
Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке
Новые российские фильмы, о которых говорят: две драмы и две комедии
Где услышать сразу 220 русских писателей