Библия для смартфонов Бекмамбетова вошла в программу кинофестиваля

Осенью "РГ" писала о том, что Тимур Бекмамбетов с командой решили переложить Библию на формат Screenlife. То есть это фильм, а в данном случае и анимация, когда действие происходит на экране компьютера. Сериал, в котором Библия переведена в цифровой формат так, что ее можно изучать на экране смартфонов (и сделано это с большой любовью и юмором), получил название "Праведный свайп" (Swipe Righteous). И сегодня стало известно, что он вошел в программу престижного американского кинофестиваля SXSW, который пройдет 16-20 марта. Из-за пандемии фестиваль впервые пройдет в онлайн-формате. Библию в скринлайфе покажут в разделе специальных событий SXSW.

"Проект Бекмамбетова покажет, как разворачивались бы события Священного Писания - сказания о Каине и Авеле, Всемирном потопе, Давиде и Голиафе и другие, если бы главным инструментом сотворения мира стал смартфон с соцсетями и приложениями", - говорится в релизе, который поступил в редакцию "РГ".

Screenlife-сериал состоит из коротких эпизодов по 2-3 минуты. Идея проекта принадлежит Тимуру Бекмамбетову, который стал режиссером первого эпизода о сотворении мира (его русскоязычный вариант впервые в России показали на открытии Московского еврейского фестиваля, где Бекмамбетов был председателем жюри). Режиссерами и авторами сценария для англоязычной версии стали Саймон и Джесси Брукс - создатели популярного проекта Phony Texts в Instagram и Youtube, где истории рассказываются в форме анимированных переписок в мессенджерах. Продюсеры - Тимур Бекмамбетов и Мажд Нассиф, вместе работавшие над screenlife-сериалом Dead of Night для приложения Snapchat.

Между тем

В программу фестиваля SXSW попала и другая продюсерская работа Бекмамбетова - новая экранизация "Ромео и Джульетты" Уильяма Шекспира. Ее покажут в программе Festival Favorites. Премьера фильма состоялась в январе на кинофестивале Sundance, о чем также писала "РГ".