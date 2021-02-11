Боги войны: как советская артиллерия сокрушила линию Маннергейма

11 февраля 1940 года в центре Карельского перешейка, на фронте Муоланъярви - Кархула, началось генеральное наступление Красной армии на неприступную линию Маннергейма. К 17 февраля главная полоса обороны была прорвана, а в ночь на 13 марта советские войска овладели Выборгом, и Финляндия капитулировала. Однако победа далась дорогой ценой.

К началу Зимней войны финны подготовились основательно. С начала 20-х годов львиная часть военного бюджета страны уходила на создание стратегической линии обороны. Главный фортификационный пояс имел длину около 135 километров и глубину до 90 километров. Ему предшествовало предполье с разнообразными укреплениями - рвами, завалами, проволочными заграждениями, надолбами - шириной до 15-20 километров. Толщина стен и перекрытий дотов из железобетона и гранита достигала двух метров. Поверх дотов на земляных насыпях толщиной до трех метров рос лес.

"В промежутках между опорными пунктами и узлами сопротивления находились позиции для полевых войск. Все укрепления соединялись системой траншей, подземных переходов и были снабжены продовольствием и боеприпасами, необходимыми для длительного ведения автономного боя", - говорится в исследовании Минобороны РФ.

Первая попытка прорыва финской обороны для Красной армии завершилась десятками тысяч убитых, раненных и обмороженных. Ко второму наступлению командарм 1-го ранга Семен Тимошенко подготовился более основательно.

К началу операции на Карельском перешейке было развернуто 3930 орудийных стволов всех систем, включая минометы. Плотность огня планировалась колоссальная: 75-85 орудий и минометов на один километр.

Как вспоминал майор Степан Степанов из 123-й стрелковой дивизии: "Доты "линии Маннергейма" находились во взаимной огневой связи, и чтобы пробить проход в системе финских укреплений, надо было ликвидировать не один дот, а целый участок системы".

Главная роль отводилась артиллерии, прежде всего орудиям главного калибра - 152-мм пушкам БР-5, 203-мм гаубицам Б-4 и 280-мм мортирам БР-2. За мощь огневого удара финны назвали орудия "Сталинские кувалды", а красноармейцы - "Карельский скульптор", так как после взрывов крупнокалиберных снарядов менялся ландшафт местности.

Методика работы советских артиллеристов была следующей: дзоты разрушали 152-мм артиллерией, доты - 203-мм и 280-мм орудиями. Сначала осколочно-фугасными снарядами разбивали "подушку" укрепления, обнажая бетон, а дело завершали бетонобойные снаряды.

Только у 123-й стрелковой дивизии, штурмовавшей Суммаярви, было восемнадцать 203-мм гаубиц и шесть 280-мм мортир. За время огневой подготовки они израсходовали 4419 снарядов и добились 247 прямых попаданий в цели. Дот "Поппиус", остановивший дивизию в декабре 1939 года, был разрушен 53 прямыми попаданиями.

Однако зачастую даже крупнокалиберная артиллерия не могла разрушить бетонные стены, и тогда скрытые дымовыми завесами, танки подходили к дотам и били по амбразурам из пушек и огнеметов.

И результат не заставил себя ждать. К исходу 12 марта красноармейцы овладели Выборгом. В тот же день в Москве был подписан мирный договор между СССР и Финляндией. Граница на Карельском перешейке отодвигалась на 120-130 километров. К СССР также отошли небольшая территория севернее Куолаярви и несколько островов в Финском заливе.