Экономика
11.02.2021 13:10
Текст: Юлия Васильева

Европейские эксперты завершили работу на площадке БелАЭС

Специалисты Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) работали на площадке Белорусской атомной станции 9 и 10 февраля в рамках партнерского обзора Национального плана действий по итогам стресс-тестов станции. В составе группы были представители Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии и Литвы.

Как заявил руководитель группы Петтери Тийппана, белорусская сторона предоставила доступ на все объекты БелАЭС, которые интересовали экспертов.

Фото: Юрий Мозолевский
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"Все запрошенные нами документы были предоставлены, мы получили ответы на вопросы, которые нас интересовали. Доступ на все участки и объекты БелАЭС, которые были нам нужны, предоставлен", - рассказал руководитель экспертной группы, сообщает БЕЛТА.

После завершения визита на БелАЭС эксперты приступят к работе над проектом предварительного отчета.

"Этот документ мы подадим европейскому регулятору, в партнерстве с которым реализуется проект, и после доведем отчет до белорусской стороны, - пояснил руководитель экспертной группы. - Проект предварительного отчета в рабочем порядке, мы полагаем, будет готов в марте".

Напомним, что Беларусь на добровольной основе провела в 2016-2018 годах стресс-тесты БелАЭС по методологии ЕС. При этом оценивалось наличие "запасов безопасности" над требованиями, установленными национальным законодательством. Критерии стресс-тестов включали проверку надежности атомной станции на случай стихийных бедствий, в частности, землетрясений и наводнений, а также различных техногенных аварий. Кроме того, анализировались риски, связанные с человеческим фактором. В результате дефицитов безопасности на АЭС не выявлено.

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