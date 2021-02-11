Европейские эксперты завершили работу на площадке БелАЭС

Специалисты Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) работали на площадке Белорусской атомной станции 9 и 10 февраля в рамках партнерского обзора Национального плана действий по итогам стресс-тестов станции. В составе группы были представители Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии и Литвы.

Как заявил руководитель группы Петтери Тийппана, белорусская сторона предоставила доступ на все объекты БелАЭС, которые интересовали экспертов.

"Все запрошенные нами документы были предоставлены, мы получили ответы на вопросы, которые нас интересовали. Доступ на все участки и объекты БелАЭС, которые были нам нужны, предоставлен", - рассказал руководитель экспертной группы, сообщает БЕЛТА.

После завершения визита на БелАЭС эксперты приступят к работе над проектом предварительного отчета.

"Этот документ мы подадим европейскому регулятору, в партнерстве с которым реализуется проект, и после доведем отчет до белорусской стороны, - пояснил руководитель экспертной группы. - Проект предварительного отчета в рабочем порядке, мы полагаем, будет готов в марте".

Напомним, что Беларусь на добровольной основе провела в 2016-2018 годах стресс-тесты БелАЭС по методологии ЕС. При этом оценивалось наличие "запасов безопасности" над требованиями, установленными национальным законодательством. Критерии стресс-тестов включали проверку надежности атомной станции на случай стихийных бедствий, в частности, землетрясений и наводнений, а также различных техногенных аварий. Кроме того, анализировались риски, связанные с человеческим фактором. В результате дефицитов безопасности на АЭС не выявлено.