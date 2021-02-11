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11.02.2021 18:12
Рубрика: Бензин

ФАС и Минэнерго приняли меры для стабилизации цен на бензин

Текст: Сергей Тихонов
Чтобы не допустить возникновения дефицита автомобильного топлива и обеспечить им в полном объеме внутренний рынок, Минэнерго и ФАС внесли изменения в совместный приказ о минимальных нормативах продаж топлива на бирже. Поправки зарегистрированы минюстом. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

"Мы дали необходимые рекомендации компаниям по обеспечению регулярности и равномерности продаж нефтепродуктов на биржевых торгах и увеличению объёмов нефтепереработки. Это позволит избежать изменения цен выше инфляции", - сообщил руководитель ФАС России Максим Шаскольский.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Обязательные объёмы продаж бензина увеличиваются с 10% до 11% от уровня его производства компанией-участницей торгов, дизельного топлива - с 6% до 7,5%, сжиженного углеводородного газа - с 5% до 7,5%, керосина - с 10% до 11% и мазута - с 2% до 3%.

"Принятая мера позволит сформировать дополнительный объём предложения топлива на бирже. Это повысит уверенность покупателей в стабильности отгрузок через биржевой канал", - прокомментировал принятые изменения глава Минэнерго Николай Шульгинов. Он подчеркнул, что это решение необходимо рассматривать как один из элементов комплексной системы государственного регулирования, направленной на стабилизацию ценовой ситуации и обеспечение топливом регионов страны.

Также ведомства внесли уточнения по критериям отнесения продаваемых на бирже объёмов нефтепродуктов в зачёт обязательных нормативов продаж. В частности, запрещен зачёт сделок, проведённых между аффилированными участниками рынка, доминирующими поставщиками, адресные сделки.