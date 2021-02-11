ФАС и Минэнерго приняли меры для стабилизации цен на бензин

Чтобы не допустить возникновения дефицита автомобильного топлива и обеспечить им в полном объеме внутренний рынок, Минэнерго и ФАС внесли изменения в совместный приказ о минимальных нормативах продаж топлива на бирже. Поправки зарегистрированы минюстом. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Мы дали необходимые рекомендации компаниям по обеспечению регулярности и равномерности продаж нефтепродуктов на биржевых торгах и увеличению объёмов нефтепереработки. Это позволит избежать изменения цен выше инфляции", - сообщил руководитель ФАС России Максим Шаскольский.

Обязательные объёмы продаж бензина увеличиваются с 10% до 11% от уровня его производства компанией-участницей торгов, дизельного топлива - с 6% до 7,5%, сжиженного углеводородного газа - с 5% до 7,5%, керосина - с 10% до 11% и мазута - с 2% до 3%.

"Принятая мера позволит сформировать дополнительный объём предложения топлива на бирже. Это повысит уверенность покупателей в стабильности отгрузок через биржевой канал", - прокомментировал принятые изменения глава Минэнерго Николай Шульгинов. Он подчеркнул, что это решение необходимо рассматривать как один из элементов комплексной системы государственного регулирования, направленной на стабилизацию ценовой ситуации и обеспечение топливом регионов страны.

Также ведомства внесли уточнения по критериям отнесения продаваемых на бирже объёмов нефтепродуктов в зачёт обязательных нормативов продаж. В частности, запрещен зачёт сделок, проведённых между аффилированными участниками рынка, доминирующими поставщиками, адресные сделки.