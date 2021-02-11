Госдеп подтвердил переговоры администрации США с Тайванем

Официальные лица США провели в Вашингтоне первую встречу с формальным послом Тайваня Сяо Би Хим. На консультациях администрация заверила тайваньскую сторону в поддержке и заинтересованности в дальнейшем сотрудничестве, информировали в Госдепартаменте.

Со своей стороны Сяо Би Хим заявила, что встречалась с Сун Ким, исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона. "У меня была хорошая встреча с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по Азиатско-Тихоокеанскому региону Кимом и его компетентной командой, где мы освещали многие вопросы, представляющие взаимный интерес. Это свидетельствует о нашем прочном и широком партнерстве", - написала тайваньский представитель в Twitter.

Между тем Китай предостерегает США от вмешательства во внутренние дела. "Вашингтон должен соблюдать принцип "одного Китая". Все вопросы, касающиеся Гонконга, Синьцзяна и Тибета, относятся к внутренней политике КНР", - указал глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

Китайский деятель также посоветовал администрации США не забывать, что остров Тайвань является неотделимой частью КНР. "Мы настаиваем, чтобы Вашингтон исправил ошибки, которые были допущены в последнее время", - добавил Ян Цзечи.

В октябре 2020 года Госдепартамент США одобрил возможные поставки вооружений Тайваню на сумму около 1,8 миллиарда долларов. Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности направило в Конгресс соответствующий сертификат о возможности продажи.