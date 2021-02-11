Хуснуллин призвал разработать программу цифровизации дорожной отрасли

Дорожное строительство обсудила в четверг правительственная комиссия по региональному развитию. Вице-премьер Марат Хуснуллин обратил внимание на те регионы, которые оказались среди аутсайдеров по дорожному строительству в 2020 году.

"Коллеги, напомню, что на низкое кассовое исполнение по дорожному строительству в ряде регионов обратил внимание президент Российской Федерации. Прошу в своих докладах обозначить причины низкого освоения в прошлом году и рассказать о мерах по недопущению аналогичной ситуации в этом году", - сказал вице-премьер.

О кассовом освоении средств рассказали первый замминистра транспорта Андрей Костюк, главы Карелии и Смоленской области. В ответ Хуснуллин подчеркнул, что чем позже осуществляется контрактация, тем выше риски низкого кассового исполнения. "Прошу в ближайшее время доложить не только о ходе контрактации 2021 года, но и о 2022-2023 годах. Мы должны заключать контракты на трехлетку, чтобы иметь горизонт планирования и строить опережающими темпами", - сказал он.

Также вице-премьер подчеркнул важность цифровизации в стройке в целом и в дорожной отрасли в частности. "Минтрансу необходимо представить программу цифровизации отрасли. Программу необходимо разработать с учетом национальных целей, учитывая интересы населения и бизнеса. Нужно снижать административные барьеры и развивать рынок цифровых государственных и бизнес-услуг. Я считаю, что положительный опыт регионов необходимо срочно масштабировать. Привлекать на эти цели внебюджетные средства. Минтранс и Росавтодор прошу обобщить лучшие практики, разослать в регионы", - сказал Хуснуллин.