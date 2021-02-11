Иммунолог дал советы не переболевшим коронавирусом

Не переболевший коронавирусом человек, без иммунитета к данной инфекции, рискует пополнить статистику заболеваемости. Для защиты необходима вакцинация, отметил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Формирование коллективного иммунитета, которое идет в стране, в данном случае не выручит.

"Коллективный иммунитет важен для специалистов. Его отсутствие или наличие позволяет вводить или отменять ограничения, планировать противоэпидемические мероприятия. На отдельного человека коллективный иммунитет никак не действует", - пояснил специалист в эфире радио Sputnik.

При контакте с инфицированным для не болевшего еще коронавирусом человека высок риск заражений. Поэтому соблюдение всех мер личной безопасности остается актуальным. Ранее эксперты назвали условия отмены масочного режима в России. Необходимость в такой защите пропадет при наличии достаточного числа людей с иммунитетом к коронавирусу SARS-CoV-2.

По оценкам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, это может произойти ближе к концу весны. Эксперт уточнил, что доля людей с иммунитетом в каждом конкретном регионе должна достигать 60-70%. "Учитывать нужно и тех, кто перенес COVID-19, и тех, кто сделал прививку. Быстрее всего этот показатель будет достигнут в Москве, потому что она уже сейчас ближе всего к нему", - отметил Жемчугов.