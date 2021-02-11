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11 февраля 2021 г.

Распоряжение губернатора Курской области от 11 февраля 2021 года № 37-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 11 февраля 2021 г.
Опубликован 11 февраля 2021 г.
Вступает в силу 15 февраля 2021 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение губернатора Курской области от 10 марта 2020 года № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

1. Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 01.02.2021 № 30-рг, от 05.02.2021 № 36-рг) следующие изменения:

1) подпункт 2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2.2. Функционирование танцевальных площадок (танцевальных зон), дискотек, проведение тематических вечеринок, конкурсов, викторин и иных подобных мероприятий на предприятиях общественного

питания.";

2) дополнить пунктом 32 следующего содержания:

"32. Функционирование караоке, концертных программ на предприятиях общественного питания возможно при условии заполняемости зала обслуживания для посетителей не более, чем на 50% от общего числа посадочных мест.";

3) абзац второй пункта 4 исключить.

2. Распоряжение вступает в силу с 15 февраля 2021 года.

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт



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