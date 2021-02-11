Кусеин Эсенкоджаев стал первым киргизским писателем-фантастом

Родился Кусеин в селе Ичке-Булун (Киргизия).
В 1938 году с отличием окончил педагогическое училище, продолжил учебу в педагогическом институте.
Работал редактором в киргизском республиканском издательстве, был заведующим секцией детской литературы.
Поэт, переводчик и первый киргизский писатель-фантаст. В 1937 году в одном из рассказов Кусеин описал полет в космос человека и собаки на аппарате шаровидной формы.
Прижизненные издания произведений Кусеина Эсенкоджаева (на киргизском языке):
Мальчик-путешественник (Фрунзе, Кыргызмамбас, 1937).
Третий шар (Фрунзе, Кыргызмамбас, 1938).
Тайны крылатых (Поэма. Фрунзе: Кыргызмамбас, 1939).
Сын Родины (Фрунзе, Кыргызмамбас, 1939).
На русский язык произведения Эсенкоджаева переводила знаменитая переводчица Нора Галь.
В 1941 году Кусеина призвали в армию.
Под Сталинградом служил в одной дивизии с поэтом Владиславом Занадворовым. Скорее всего, молодые офицеры были хорошо знакомы - возможно, еще с ускоренных командирских курсов. Оба были лейтенантами, командирами минометных взводов. Оба участвовали в одном сражении под хутором Чернышевским 27 ноября 1942 года. Владислав Занадворов тогда погиб.
Кусеин был представлен к ордену Красной Звезды (но награжден медалью "За отвагу"). Из представления к награде: "В бою при овладении хут. УСТЬ-МЕДВЕДИЦКИЙ тов. ЕСИНХОДЖАЕВ выдвинулся непосредственно к боевым порядкам пехоты и метким огнем уничтожил вражеский наблюдательный пункт и станковый пулемет с расчетом, чем дал возможность пехоте сделать бросок вперед. Под хут. ЧЕРНЫШЕВСКИМ 27 ноября 1942 года при переходе противника силою до роты в контратаку тов. ЕСИНХОДЖАЕВ по наступающим фашистам открыл огонь и заставил противника откатиться..."
Кусеин пропал без вести 15 марта 1944 года.