Кусеин Эсенкоджаев стал первым киргизским писателем-фантастом

Кусеин Эсенкоджаев, 23 года

Эсенкоджаев (Есинходжаев) Кусеин (20.05.1920 - 15.03.1944), гвардии лейтенант, командир взвода 3-й минометной роты 142-го стрелкового полка 47-й гвардейской стрелковой дивизии.

Родился Кусеин в селе Ичке-Булун (Киргизия).

В 1938 году с отличием окончил педагогическое училище, продолжил учебу в педагогическом институте.

Работал редактором в киргизском республиканском издательстве, был заведующим секцией детской литературы.

Поэт, переводчик и первый киргизский писатель-фантаст. В 1937 году в одном из рассказов Кусеин описал полет в космос человека и собаки на аппарате шаровидной формы.

Прижизненные издания произведений Кусеина Эсенкоджаева (на киргизском языке):

Мальчик-путешественник (Фрунзе, Кыргызмамбас, 1937).

Третий шар (Фрунзе, Кыргызмамбас, 1938).

Тайны крылатых (Поэма. Фрунзе: Кыргызмамбас, 1939).

Сын Родины (Фрунзе, Кыргызмамбас, 1939).

На русский язык произведения Эсенкоджаева переводила знаменитая переводчица Нора Галь.

В 1941 году Кусеина призвали в армию.

Под Сталинградом служил в одной дивизии с поэтом Владиславом Занадворовым. Скорее всего, молодые офицеры были хорошо знакомы - возможно, еще с ускоренных командирских курсов. Оба были лейтенантами, командирами минометных взводов. Оба участвовали в одном сражении под хутором Чернышевским 27 ноября 1942 года. Владислав Занадворов тогда погиб.

Кусеин был представлен к ордену Красной Звезды (но награжден медалью "За отвагу"). Из представления к награде: "В бою при овладении хут. УСТЬ-МЕДВЕДИЦКИЙ тов. ЕСИНХОДЖАЕВ выдвинулся непосредственно к боевым порядкам пехоты и метким огнем уничтожил вражеский наблюдательный пункт и станковый пулемет с расчетом, чем дал возможность пехоте сделать бросок вперед. Под хут. ЧЕРНЫШЕВСКИМ 27 ноября 1942 года при переходе противника силою до роты в контратаку тов. ЕСИНХОДЖАЕВ по наступающим фашистам открыл огонь и заставил противника откатиться..."

Кусеин пропал без вести 15 марта 1944 года.