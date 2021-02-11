Мезенцев: В речи президента Беларуси подчеркивалась важность отношений с РФ

"Союзное государство требует развития с учетом потребностей миллионов людей, сотен тысяч семей ради их достатка, комфорта. Ради того, чтобы Беларусь и Россия были надежным домом для всех своих граждан. Чтобы для белорусов Отечество было до Владивостока. Чтобы россияне приезжали в ладную, чистую и ухоженную Беларусь с самыми добрыми чувствами. Тем более, что паспорт и гражданина Беларуси, и гражданина России на территории Союзного государства никаких ограничений не имеет. И об этом надо больше рассказывать", - прокомментировал посол.

Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что в речи президента Беларуси во время Всебелорусского народного собрания неоднократно подчеркивалась важность отношений с Россией.

"Я бы сказал, что президент Беларуси пригласил страну и, наверное, мир вокруг к разговору о судьбах Отечества. В рамках этого разговора видна убедительная позиция, которую он видит и подтверждает в том, что готов поддерживать отношения с Российской Федерацией. Мне кажется, что эта позиция Беларуси предлагает отвести споры, попытки втянуть нас в какие-то дискуссии о роли друг друга, о значении России для Беларуси. Сегодня четко и непоколебимо было сказано, что мы вместе", - сказал Дмитрий Мезенцев.

По словам Дмитрия Мезенцева, в России также положительно настроены на братские отношения.

"Президент России, когда Беларусь переживала сложный период в ушедшем году, убедительно и последовательно подтвердил поддержку братскому народа и братской республике. Наши отношения сложились не за месяц и не за год. И мы обязаны это ценить", - сказал посол.

VI Всебелорусское народное собрание проходит в Минске с 11 по 12 февраля. Участие в нем принимают почти 2400 делегатов и более 300 приглашенных. Большинство участников форума - представители реального сектора экономики.