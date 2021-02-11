Минпромторг разъяснил порядок повышения утильсбора на сельхозтехнику

Индексация утилизационного сбора на сельскохозяйственную технику не затронет локализованную продукцию и, соответственно, не повлечет роста цен на нее. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Минпромторга.

"С момента введения утилизационного сбора коэффициенты его размера на специализированную технику не индексировались. Предлагаемые изменения не повлекут за собой роста цен на российскую продукцию, в том числе продукцию сельскохозяйственного машиностроения, поскольку рынок такой техники отличается высокой степенью конкуренции (только российских предприятий-производителей насчитывается порядка 200), а загрузка российских предприятий составляет в настоящее время порядка 50%", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, проект постановления правительства о повышении утильсбора на автомобили и специализированную технику, подготовленный ведомством, прошел оценку регулирующего воздействия.

В ведомстве подчеркнули, что проектом постановления предусмотрена корректировка ставок утилизационного сбора в отношении техники, производство которой полностью освоено на территории России производителями, имеющими необходимые компетенции и производственные мощности для удовлетворения спроса на внутреннем рынке.

Там также уточняется, что доля российской сельхозтехники в общем объеме техники, проданной в России за 2020 год, составила 58%, а рост цен на нее ежегодно в 2017-2021 годах происходил в пределах индекса цен производителей. В своем сообщении Минпромторг приводит динамику цен на ряд наиболее востребованной сельхозтехники отечественного производства.

При этом, отмечают в Минпромторге, на отдельные модели импортной сельскохозяйственной техники, по данным таможенной статистики, цены в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, выросли на 17%-50%.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что Российский зерновой союз (РЗС) направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением отложить повышение утильсбора на технику для полевых работ на год - до 2022 года. По мнению аграриев, увеличение сбора спровоцирует сокращение притока новой техники и на весь комплекс сельхозработ может не хватить ресурса. Аналогичное обращение от Национального союза производителей молока ("Союзмолоко"), по данным издания, было направлено министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву.

В Минпромторге отметили, что в 2020 году российская техника для сельского хозяйства суммарной стоимостью 16 млрд рублей была поставлена в 40 стран мира. В министерстве рассчитывают, что корректировка ставок утильсбора в отношении спецтехники будет способствовать обновлению парка, а также позволит российским предприятиям вкладывать в свое развитие.

Как ранее сообщала "РГ", часть утилизационного сбора будет направлена на стимулирующие программы для покупателей отечественной техники.