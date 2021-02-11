Минздрав Беларуси представил диагностический набор для выявления COVID-19

Новейшие разработки предприятий системы здравоохранения представлены участникам VI Всебелорусского народного собрания на выставке во Дворце Республики. Организаторы подготовили демонстрационные фильмы о достижениях системы здравоохранения и фармацевтической отрасли. Представлены стенды с разработками, лекарственными средствами, графиками и фотографиями, позволяющими узнать об инновациях в системе.

Министерство здравоохранения Беларуси представило на выставке первый диагностический набор, разработанный в Беларуси для выявления COVID-19, об этом сообщает Информационно-аналитический портал Союзного государства. Диагностический набор разработан специалистами РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, и называется - "COVID-19-скрин".

В основе теста - метод полимеразной цепной реакции в режиме "реального времени" с обратной транскрипцией. Создано 3 набора реагентов для выявления разных классов иммуноглобулинов M, G и суммарных антител (IgM+IgA+IgG) к коронавирусу. В основе препаратов лежат современные биотехнологии.

В течение 3-4 часов можно выявить классы антител, вырабатываемые в организме человека и определяющие его иммунитет. Главный компонент наборов - антиген - был получен специалистами генно-инженерным путем, что сократило их цену и стоимость исследований в целом. Наборы прошли госрегистрацию, и уже налажено их производство.