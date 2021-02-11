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11.02.2021 08:03
Рубрика: Легковые авто

Народный электромобиль от Tesla предложат по всему миру

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: REUTERS/Aly Song/File Photo Фото: REUTERS/Aly Song/File Photo
Фото: REUTERS/Aly Song/File Photo

Новый компактный и недорогой электромобиль, который сейчас разрабатывает американская компания Tesla, будет продаваться по всему миру, а не только в Китае, как предполагалось изначально. Но производство машины организуют именно на шанхайском заводе фирмы.

Фото: REUTERS
Илон Маск объяснил частые проблемы с качеством у Tesla

Директор китайского подразделения Tesla Том Чжу рассказал в интервью агентству "Синьхуа", что розничная стоимость "народной" Tesla составит около 25 000 долларов, то есть на 13 000 долларов дешевле, чем стоит в США нынешняя самая доступная модель марки - Model 3.

Разработку и испытания модели полностью доверят китайском научно-техническому центру компании (он пока еще в процессе создания).

Ранее исполнительный директор Tesla Илон Маск несколько раз намекал, что недорогой электромобиль Tesla получит форму компактного городского хэтчбека. В качестве платформы для него может быть использована укороченная база от Tesla Model 3.

#Tesla