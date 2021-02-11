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11.02.2021 07:46
Рубрика: Культура

Названы самые популярные аудиокниги о любви у россиян

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самой популярной аудиокнигой из классических произведений о любви у россиян стала "Анна Каренина" Льва Толстого. На втором месте "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, на третьем "Граф Монте-Кристо" Александра Дюма.

Фото: Николай Галкин/ТАСС
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Замыкают тематическую аудиопятерку "Триумфальная арка" Эриха Марии Ремарка и "Унесенные ветром" Маргарет Митчелл. "Популярностью у российской аудитории пользуются также Борис Пастернак и его "Доктор Живаго", Трумен Капоте с "Завтраком у Тиффани", книги "Королек - птичка певчая" Решата Нури Гюнтекина, "Грозовой перевал" Эмили Бронте и "Эмма" Джейн Остин", - со ссылкой на исследование сервиса аудиокниг Storytel пишет РИА Новости.

Среди отечественных авторов, чьи произведения о любви представлены в аудиоверсии, востребованы Виктория Свободина, Мария Метлицкая, Екатерина Вильмонт, Ульяна Соболева и Франциска Вудворт.

Ранее сообщалось, что детские аудиокниги стали популярнее триллеров. В Топ-10 самых прослушиваемых книг также впервые попали аудиокниги по психологии, работе над собой и умению контролировать себя в любых ситуациях.

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