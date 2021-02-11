Пять типов приложений, которые лучше удалить со смартфона

Прошли те времена, когда операционную систему нужно было непрерывно улучшать, потому что не всякий производитель был в состоянии выпустить аппарат, в котором софт и железо работали слаженно.

Теперь практически любой смартфон из коробки работает если не идеально, то как минимум достойно и не нуждается в "прокачке", однако люди, несмотря на это, по-прежнему первым делом устанавливают бесполезные и даже вредные приложения, которые якобы делают из девайса настоящего монстра.

Что же это за программы, которые нуждаются в удалении?

1. "Народные" определители номера вроде GetContact и Truecaller. Они полезны, когда нужно узнать имя человека, который звонил с неизвестного номера. Однако точно так же они выдадут и ваше имя вместе с номером всем желающим. А заодно покопаются в вашей адресной книге и скопируют оттуда все данные, чтобы добавить в свою базу. Вряд ли ваши друзья, которые вряд ли будут этому рады.

2. Приложения для экономии заряда батареи. Обычно они выглядят круто, показывая уровень заряда и предлагая нажать на волшебную кнопку. Но никакого эффекта это не даст - в лучшем случае из памяти будут выгружены самые тяжелые программы, которые вскоре загрузятся снова, потратив еще больше ресурсов системы.

А еще такие приложения часто показывают рекламу - во весь экран или в какой-то части окна. Это раздражает и генерирует лишний интернет-трафик. Как-то не очень экономно. Лучше воспользуйтесь стандартными средствами операционной системы - включите экономный режим в настройках, откажитесь от фонового обновления данных.

3. Очистители памяти. Занимаются практически тем же, что и "улучшаторы" батареи - агрессивно выбрасывают запущенные приложения из памяти. На какое-то время в ОЗУ действительно становится побольше места, но этот эффект достаточно кратковременный.

4. Фонарики. Этот инструмент встроен уже в любую мобильную операционную систему, поэтому нет смысла скачивать еще один из магазина приложений. Многие из фонариков, кстати, требуют доступ к адресной книге, списку звонков, SMS и другим разделам, что наводит на мысли об их, скажем так, шпионском предназначении. Зачем фонарику читать ваши сообщения?

5. Сканеры QR-кодов и документов. Во-первых, они встроены в приложение камеры и Google Диск, а во-вторых, совсем недавно в одном из таких приложений обнаружили вредоносную функциональность.