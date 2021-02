Потенциально обитаемый мир замечен в системе Альфа Центавра

Астрономы из исследовательского проекта Near Earths in the Alpha Cen Region (NEAR), реализуемого Европейской южной обсерваторией (ESO), обнаружили в звездной системе Альфа Центавра A потенциально пригодный для жизни объект, претендующий на звание экзопланеты.

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, а коротко о нем рассказывает Space.com. Астрономы считают, что в системе Альфы Центавра A может существовать экзопланета, вращающаяся в так называемой зоне обитания (диапазон расстояний от звезды, на котором жидкая вода может существовать на поверхности планеты).

Открытие было сделано в рамках проекта, участники которого специализируются на поиске потенциально пригодных для жизни экзопланет, подобных Земле, вокруг ближайших к нам звезд.

Альфа Центавра неслучайно привлекла внимание исследователей. В последние годы было установлено, что она представляет собой тройную звездную систему. Эти звезды - Альфа Центавра А, Альфа Центавра В и Проксима Центавра - являются ближайшими к Солнцу. Они расположены на расстоянии всего 4,36 световых года от нашего светила.

В 2016 году ученые обнаружили мир размером примерно с Землю, вращающийся вокруг Проксимы Центавра. Эта планета получила название Проксима b. Она вращается в "обитаемой зоне" и до сих пор считалась наиболее вероятным претендентом на звание планеты с пригодными для жизни условиями.

Однако исследователи NEAR установили, что потенциально обитаемая планета может вращаться и вокруг звезды Альфа Центавра А. Свои выводы они сделали на основании данных наблюдений, проведенных при помощи Очень Большого Телескопа (VLT) в Чили. Причем для этого было использовано несколько новых технологий, в том числе тепловой коронограф. Этот инструмент предназначен для блокирования света звезд, благодаря чему он позволяет обнаруживать тепловые сигнатуры вращающихся вокруг них планет.

Проанализировав данные 100 часов наблюдений, произведенных еще в мае-июне 2019 года, ученые обнаружили своего рода тепловой отпечаток в обитаемой зоне Альфы Центавра A. Изучение полученного сигнала показало, что он может исходить от объекта размером примерно с Нептун.

Также подсчитано, что данный объект вращается по орбите вокруг своей звезды на расстоянии от одной до двух астрономических единиц (астрономическая единица равна среднему расстоянию от Земли до Солнца, она составляет примерно 150 миллионов километров).

По своим характеристикам этот объект напоминает Землю, о чем и пишут в своей работе авторы исследования. Однако пока обнаруженный мир официально не признан экзопланетой. Необходимо, чтобы его существование было подтверждено другими, независимыми исследователями. Это стандартная процедура, которая, впрочем, иногда занимает несколько лет. Поэтому обнаруженный объект пока именуется кандидатом в экзопланеты.

"Мы были очень удивлены, обнаружив тепловой сигнал в наших данных, - говорит ведущий автор исследования Кевин Вагнер из Университета Аризоны. - Хотя выявленные нами характеристики соответствуют всем критериям того, как должна выглядеть планета, могут быть найдены и альтернативные объяснения. Например, сигнал может исходить от пыли, вращающейся в обитаемой зоне, или это может быть просто "инструментальный артефакт неизвестного происхождения".

Впрочем, представленные данные говорят о том, что подобные сценарии маловероятны. Однако процедура проверки должна быть проведена, причем авторы исследования надеются, что к ней будет привлечено внимание широкого круга научного сообщества.

Принять в ней участие могут и астрономы-любители, ведь доказательства существования этой планеты могут быть получены не только при помощи новых наблюдений, но и при тщательном изучении архивных данных. Последние можно найти в открытом доступе - массив собранной информации уже так велик, что профессиональные астрономы просто не в состоянии детально и полностью его изучить.

Новое исследование фактически дает подсказку, что и где искать. Кроме того, авторы работы предполагают, что потенциально пригодный для жизни мир в системе Альфа Центавра А может быть не одинок.