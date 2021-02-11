Путин обсудил шаги по сдерживанию гонки вооружений

Москва давно предлагала Вашингтону продлить договор, напомнил Владимир Путин. "Приятно отметить, что новая администрация выполнила свои предвыборные обещания на этот счет. Мы приветствуем это решение", - заявил он.

Президент предложил поговорить о других шагах, направленных на сдерживание гонки вооружений и на контроль за вооружениями в целом.

В совещании, которое прошло в формате видеоконференции, приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, глава Совфеда Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и спецпредставитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.