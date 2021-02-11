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11.02.2021 14:08
Рубрика: Власть

Путин обсудил шаги по сдерживанию гонки вооружений

Текст: Кира Латухина
России и США удалось продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), но нужно поговорить и о контроле над вооружениями в целом. Этому вопросу президент РФ Владимир Путин посвятил оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Москва давно предлагала Вашингтону продлить договор, напомнил Владимир Путин. "Приятно отметить, что новая администрация выполнила свои предвыборные обещания на этот счет. Мы приветствуем это решение", - заявил он.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Президент предложил поговорить о других шагах, направленных на сдерживание гонки вооружений и на контроль за вооружениями в целом.

В совещании, которое прошло в формате видеоконференции, приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, глава Совфеда Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и спецпредставитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Президент Совет Безопасности Россия и США Договор об СНВ РГ-Видео

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