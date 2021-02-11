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11.02.2021 22:05
Рубрика: Экономика

Дверь мне

Как будут работать "личные" автобусы в Новой Москве
Текст: Сергей Бабкин
В дополнение к обычному общественному транспорту в Москве появятся "Персонализированные перевозки по требованию". Как уже писал сайт "РГ", о скором старте этого пока еще пилотного проекта объявил заммэра Максим Ликсутов. Специалисты департамента транспорта открыли некоторые детали нового для России способа заказных перевозок.

Идея московских властей - попытка адаптировать под наши условия зарубежные сервисы Dial-a-Ride, Via, Bus on Demand, которые успешно работают в Нью-Йорке, Лондоне, Берлине, Дубае. Пользователи скачивают приложение, забивают начальную и конечную точки маршрута.

Фото: maz.by
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Система сама определяет стоимость и показывает, когда и куда за пользователем приедут. Важно понимать, что такого удобства, как в такси, не будет. Вместе с вами поедут, скорее всего, еще несколько человек. Но и стоить такой транспорт будет дешевле. Как сообщили в столичном дептрансе, базой для персонально-общественных перевозок станет приложение "Московский транспорт". Тысячи горожан давно скачали его из AppStore и Google Play, но скоро туда добавится еще одна важная функция. Вы определяете отправную точку, и приложение покажет вам точные координаты прибытия "экипажа" в радиусе 500 метров.

Это вам, конечно, не такси к подъезду, но ведь и до общей остановки, скорее всего, не придется идти. Вы сразу узнаете, сколько будет стоить поездка, и оплачиваете ее прямо в приложении. В среднем это окажется дешевле такси в 1,5-2 раза. Сервис заработает под городской эгидой: то есть сто процентов, что не приедет чадящая маршрутка. В назначенное время прибудет комфортный городской автобус на 8-16 мест.

Есть несколько преимуществ перед обычной поездкой на автобусах. Во-первых, ждать придется не дольше 30 минут. Во-вторых, вы будете точно знать, когда приедете на место. Систему настроят так, чтобы водителю в нужный момент перестали поступать заказы, и он не задерживал вас. "Система позволяет всем пользователям строить не фиксированные, а именно гибкие маршруты, исходя из спонтанной потребности жителей, - уточнил Максим Ликсутов. - Это очень важно в отдаленных районах, где надо довезти пассажиров до метро, МЦД, магистральных маршрутов, школ, офисов и других объектов".

Заказать автобус можно будет через приложение "Московский транспорт"

Опробовать такой оригинальный способ перевозок решили пока только в Новой Москве. По оценкам заммэра, пока эти территории не всегда можно быстро адаптировать под удобные маршруты для жителей. На некоторых узких улицах большие автобусы не развернутся, а ехать-то до метро нужно всем.

Совместный проект дептранса и ПАО "КАМАЗ" внедрят уже в первой половине этого года. Власти видят в этом двойную перспективу. Прежде всего при успешной обкатке такой способ можно предложить департаменту образования для организованной перевозки школьников на занятия или экскурсии.

А в дальнейшем такой вид мобильности интегрируют в систему MaaS - "РГ" уже писала о планах дептранса создать единую платформу для четкого планирования и оплаты поездок. Традиционный общественный транспорт, конечно, сохранится. Это будет лишь дополнительный сервис, такой же, как прокат самокатов, велосипедов и каршеринг.

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