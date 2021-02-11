Как ИИ сделает эндоскопические исследования более доступными

В столице начали тестировать возможность внедрения технологий компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта для анализа эндоскопических исследований. Эксперимент проходит на базе городской клинической больницы им. С.П. Боткина. О его подробностях рассказал "Российской газете" Алексей Шабунин, главный врач этой больницы, главный внештатный специалист хирург и эндоскопист департамента здравоохранения Москвы:

- Внедрение искусственного интеллекта в работу московских эндоскопических центров позволит сделать эндоскопическую диагностику более массовой и доступной, поможет молодым врачам замечать пока незначительные отклонения. Каким образом?

Современный эндоскоп экспертного уровня, которым проводится гастроскопия или колоноскопия, увеличивает изображение в 70-150 раз и позволяет детально осмотреть слизистую толстой кишки и обнаружить мельчайшие ее изменения. Это помогает диагностировать рак на ранней стадии.

Дело в том, что система искусственного интеллекта создана на основе обучения нейронных сетей на базе огромного (более тысячи) числа фотоизображений с различными патологиями и отклонениями и представляет собой компьютер, который подключается к эндоскопической стойке во время обследования пациента. Искусственный интеллект обрабатывает видеопоток от эндоскопа и в режиме реального времени сверяет его с базой данных сотен тысяч эндоскопических изображений различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, выделяя подозрительные места и акцентируя на них внимание врача-эндоскописта.