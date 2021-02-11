Карту парковок опубликовали в приложении "Московский транспорт"

Для пользователей мобильного приложения "Московский транспорт" стала доступна карта парковок. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

С новыми функциями приложения "Московский транспорт" автомобилисты могут заранее узнать, где припарковаться на маршруте. "В приложении появилась карта парковок. С ее помощью можно: найти ближайшие парковочные места, узнать их количество и стоимость, проверить наличие мест для инвалидов, посмотреть количество свободных мест на перехватывающих парковках, запланировать маршрут, учитывающий городские автостоянки", - сообщает пресс-служба. Впрочем, стоит помнить, что зарезервировать места на городских парковках нельзя. Поэтому, выбирая парковку, стоит учитывать количество на ней свободных мест и ее популярность, чтобы добравшись, не остаться без места.

Воспользоваться новой услугой можно, если открыть приложение, нажать кнопку "Слои" в правой верхней части экрана и включить режим "Городские парковки".