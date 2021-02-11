Мутко предложил скорректировать программу льготной ипотеки

Этот год направлен на то, чтобы восстановить экономику и доходы людей, отметил Мутко. Поскольку льготная ипотека - это антикризисная мера, она должна быть соответственно продлена до конца года.

"Но ее нужно скорректировать на те регионы, где нет такого роста цен, где есть спрос неудовлетворенный", - сказал он.

В Москве и Санкт-Петербурге, где строится много, цены повысились на 20-25%, а по расчетам ДОМ.РФ, если цена растет более чем на 19%, то положительный эффект от программы нивелируется. Покупатель уже не получает от этого выгоды, выигрывает только застройщик.

Сейчас основные усилия должны быть направлены на повышение доходов людей, считает Мутко.