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11.02.2021 20:09
Рубрика: Власть

Собянин попросил москвичей быть осторожными в связи со снегопадом

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Сергей Николаев/РГ Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: Сергей Николаев/РГ

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с обращением к жителям города в связи с предстоящим резким ухудшением погоды.

Москва готова к ликвидации последствий предстоящего снегопада

"Москву ожидают сильные снегопады, - написал глава города на своей странице в соцсети "ВКонтакте". - Прошу москвичей: будьте максимально внимательны и осторожны".

Собянин добавил, что все коммунальные службы переведены в усиленный режим работы. Особе внимание будет уделено расчистке дорог к социальным и транспортным объектам.

Снегопад в столице, согласно прогнозам, начнется в четверг вечером. Синоптики предупреждают, что снег может непрерывно идти три дня. Департамент транспорта Москвы призвал водителей по возможности пользоваться общественным транспортом до понедельника.

Для ликвидации последствий предстоящего снегопада в городе уже создан оперативный штаб.

МЧС распространило экстренное предупреждение о снегопаде в Москве
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