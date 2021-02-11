Собянин попросил москвичей быть осторожными в связи со снегопадом

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с обращением к жителям города в связи с предстоящим резким ухудшением погоды.

"Москву ожидают сильные снегопады, - написал глава города на своей странице в соцсети "ВКонтакте". - Прошу москвичей: будьте максимально внимательны и осторожны".

Собянин добавил, что все коммунальные службы переведены в усиленный режим работы. Особе внимание будет уделено расчистке дорог к социальным и транспортным объектам.

Снегопад в столице, согласно прогнозам, начнется в четверг вечером. Синоптики предупреждают, что снег может непрерывно идти три дня. Департамент транспорта Москвы призвал водителей по возможности пользоваться общественным транспортом до понедельника.

Для ликвидации последствий предстоящего снегопада в городе уже создан оперативный штаб.