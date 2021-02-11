Суд в Тверской области арестовал обвиняемого в убийстве девочки

В Тверской области арестован мужчина, обвиняемый в убийстве 13-летней девочки и совершении кражи.

Напомним, сообщение о безвестном исчезновении юной жительницы города Нелидово поступило в правоохранительные органы 6 февраля. Следственная группа, осматривавшая квартиру, где ребенок жил с матерью и ее сожителем, обнаружила тело девочки с признаками насильственной смерти в одной из комнат. В убийстве сразу заподозрили 33-летнего сожителя, который с места преступления скрылся, прихватив с собой ценные вещи.

По версии следствия, 5 февраля мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, задушил девочку шарфом. Он был объявлен в федеральный розыск и 9 февраля по горячим следам задержан в Твери.

Нелидовский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по фактам убийства девочки и совершения кражи.

- Мужчине предъявлено обвинение, вину в инкриминируемых ему преступлениях он полностью признал, - сообщила официальный представитель СК РФ по Тверской области Валерия Павлова.

11 февраля по ходатайству следствия суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.