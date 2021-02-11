Суд в Тверской области арестовал обвиняемого в убийстве девочки

Новости

Государство помогло с жильем почти 28 тысячам льготников 17:56
ОПЕК снизила прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году 17:47
Полиция Греции жестко разогнала протестующих в центре Афин 17:40
Число проверок автомобилей через сайт ГИБДД в 2020-м году выросло вдвое 17:28
Акимова и Куклина не выступят в спринте на чемпионате мира по биатлону 17:20
Международный фестиваль сериалов перенесён на октябрь 17:15
СК назвал версии гибели пятерых рабочих в Подмосковье 17:14
Биометрические данные пополнят гражданством и датой рождения 17:04
Больше половины россиян считают, что служебные романы не мешают работе 16:56
Госэкспертиза одобрила создание трассы Краснодар - Крымский мост 16:52
Хуснуллин призвал разработать программу цифровизации дорожной отрасли 16:45
В Крым по программе кешбэка купили более 9,5 тысячи путевок 16:36
Европейцы увидели изъяны в политической системе США 16:14
Лукашенко объявил дату референдума по новой Конституции Беларуси 16:10
В Норвегии российские моряки пострадали в ДТП 16:00
В калининградские школы поступили сообщения о минировании 15:58
Началась работа над четвёртым сезоном "Настоящего детектива" 15:53
Гараничев не выступит в спринте на ЧМ по биатлону 15:50
В Петербурге на учителя ОБЖ завели дело за развращение ученицы 15:49
Строительство ФАПов частично профинансируют из средств госпрограммы 15:39
Мутко предложил скорректировать программу льготной ипотеки 15:31
В Москве робот-курьер начал доставлять еду в дома 15:26
Сергей Бурунов поделился мнением о Леонардо Ди Каприо 15:17
"Руспродсоюз" прокомментировал ситуацию с ценами на бананы 15:12
Раскрыты преимущества третьей российской вакцины от коронавируса 15:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить скидку от государства за отдых в России
Как получить скидку от государства за отдых в России
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
11.02.2021 17:47
Рубрика: Происшествия

Суд в Тверской области арестовал обвиняемого в убийстве девочки

Текст: Элина Труханова (Тверь)

В Тверской области арестован мужчина, обвиняемый в убийстве 13-летней девочки и совершении кражи.

Напомним, сообщение о безвестном исчезновении юной жительницы города Нелидово поступило в правоохранительные органы 6 февраля. Следственная группа, осматривавшая квартиру, где ребенок жил с матерью и ее сожителем, обнаружила тело девочки с признаками насильственной смерти в одной из комнат. В убийстве сразу заподозрили 33-летнего сожителя, который с места преступления скрылся, прихватив с собой ценные вещи.

В Крыму суд арестовал обвиняемого в убийстве семилетнего сына

По версии следствия, 5 февраля мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, задушил девочку шарфом. Он был объявлен в федеральный розыск и 9 февраля по горячим следам задержан в Твери.

Нелидовский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по фактам убийства девочки и совершения кражи.

- Мужчине предъявлено обвинение, вину в инкриминируемых ему преступлениях он полностью признал, - сообщила официальный представитель СК РФ по Тверской области Валерия Павлова.

11 февраля по ходатайству следствия суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область

Главное сегодня

Песков назвал цель встречи Путина с главными редакторами
ГП предупредила об ответственности за призывы к массовым беспорядкам
Рябков: Восстановление ДРСМД в прежнем виде невозможно
Ипотечные заемщики столкнулись с новой схемой обмана
The Washington Post: Российскую вакцину "Спутник V" ждет мировой успех
В России набирает обороты новая схема обмана пенсионеров
Видео
Видео
Лжецелительница в Подмосковье выманила у женщины украшения за снятие порчи