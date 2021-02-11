В Забайкалье возбудили дело о клевете в адрес губернатора

Уголовное дело о клевете в адрес губернатора Забайкальского края Александра Осипова возбудило подразделение дознания УМВД России по городу Чите после появления фейковой информации в одном из местных Telegram-каналов.

"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

Пост, о котором идет речь, был опубликован в середине января. В нем сообщалось, что глава региона якобы попал в больницу не из-за коронавирусной инфекции, а из-за передозировки наркотиков. Руководитель пресс-службы правительства Забайкалья Ксения Хапицкая сразу же заявила, что это клевета и правительство сообщит о ней в полицию. Автор сообщения пока не установлен.

Напомним, что Осипова госпитализировали 4 января, а 9 января выписали из моностационара.