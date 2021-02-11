Ученые придумали сервис для оценки тяжести поражения легких при COVID-19

В Самаре ученые в помощь врачам разработали сервис автоматической оценки тяжести поражения легких у пациентов с COVID-19 по снимкам компьютерной томографии (КТ) - в институте инновационного развития Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ). Сейчас он проходит стадию тестирования в клиниках вуза. Об этом сообщило правительство Самарской области.

По словам заведующего рентгеновским отделением Клиник СамГМУ Павла Зельтера, в прошлом году из-за выросшего объема исследований КТ во время пандемии нагрузка на врачей сильно увеличилась.

- Появилась необходимость в поиске способа, уменьшающего нагрузку. Чтобы была возможность автоматического анализа полученных данных. Мы обнаружили, что врачи по-разному оценивают поражение легких. А это очень важный момент, поскольку в дальнейшем клиницисты смотрят на этот процент и решают, насколько тяжелое состояние у пациента, насколько улучшилось или ухудшилось его здоровье, - отметил Павел Зельтер.

Объективно оценивать данные КТ медикам теперь помогает искусственный интеллект. У него нет предвзятости. Программа анализирует снимки и выдает отчет.

Система позволяет поставить диагноз быстрее человека - за десять минут - и точнее (почти 92 процента) Тогда как при стандартном анализе у доктора на постановку диагноза может уйти до получаса.

Программу можно установить на любом компьютере медика.

напомним, в Самаре ученые СамГМУ сейчас также разрабатывают компьютерную программу, которая позволит прогнозировать степень тяжести течения коронавирусной инфекции у пациентов с COVID-19.