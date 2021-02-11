На станции Колония под Омском три грузовых вагона сошли с рельсов

Железнодорожники восстановили движение поездов по одному из путей станции Колония, на которой произошел сход трех грузовых вагонов.

Сегодня ночью на втором пути станции сошли с рельсов несколько вагонов грузового поезда. В результате был нарушен габарит соседнего пути. На место схода выехали два восстановительных поезда со станций Татарская и Омск-Пассажирский.

- Были задержаны два пассажирских поезда: № 2 Москва - Владивосток (время задержки 3 часа 26 минут) и № 127 Красноярск - Адлер (более 1 часа), - сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги. - В настоящее время поезда следуют своим маршрутом, железнодорожники принимают все меры для их ввода в график.

Семнадцать пассажиров электропоезда № 6343 Татарская - Омск были доставлены до города автотранспортом.

В результате схода вагонов никто не пострадал.