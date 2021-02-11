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11.02.2021 10:35
Рубрика: Происшествия

В алтайском городе в морозы на ТЭЦ остановили два котла

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В Яровом на ТЭЦ, отапливающей большую часть города, два из трех котлов остановлены, температура в домах яровчан понижена.

- Из-за неполадок пришлось остановить котлы №9 и №10, пока работает только один котел №7, - пояснили в администрации города. - В результате температура в теплосети снижена. Устранить неполадки планируется к 18 часам 11 февраля.

На Алтае сильные холода привели к перебоям в подаче тепла и воды

Яровчане уже не помнят, когда в их квартирах зимой было тепло. Проблемы на единственной городской ТЭЦ существуют не первый год. Теплоцентраль не раз передавали в частные руки, а в прошлом году вернули в муниципальную собственность. Но модернизации она пока так и не дождалась. А в конце 2019-го, как писала "РГ", оборудование ТЭЦ вообще вышло из строя, и город едва не замерз. Региональным властям пришлось ввести в Яровом режим ЧС.

- Режим ЧС, введенный в ноябре 2019 года, до сих пор не снят, - пояснил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка. - Это дает администрации города возможность оперативно решать возникающие проблемы по ремонту оборудования и закупке топлива. За летний период МУП "ЯТЭК", которое управляет ТЭЦ, провело текущий ремонт, подготовило станцию к зиме.

Но текущие ремонты не дают гарантии, что старое оборудование выдержит отопительный сезон. Станции нужна модернизация, а это сотни миллионов рублей. По словам Вячеслава Химочки, сейчас региональные и муниципальные власти ведут переговоры с потенциальными инвесторами о передаче яровской ТЭЦ в концессию. "Но инвесторы не торопятся вкладывать огромные средства, поскольку через пять лет в Яровое должен прийти природный газ и тогда газовая котельная позволит более эффективно решать вопросы теплоснабжения города", - подчеркнул он.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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