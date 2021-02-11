В Омске открыли третий сезон программы по "выращиванию" бизнеса. Ее реализуют в рамках нацпроекта в одиннадцати городах России. Для омичей участие в проекте полностью бесплатно. Но опыт говорит о том, что вложения в развитие малых предприятий весьма выгодны.

Несмотря на пандемию, по итогам сезона 2020-го участники программы продемонстрировали рост выручки на 75 процентов, создали 83 новых рабочих места и вошли в число лидеров Scale Up в России.

Акселерация малых предприятий как раз и нацелена на то, чтобы они быстрее росли, чтобы предприниматели совершали меньше ошибок и приносили больше пользы региону и всей стране.

Программа рассчитана на девять месяцев - самый подходящий срок, чтобы созреть для новой жизни, - и состоит из трех ключевых блоков. Первый - обучение основам бизнеса, финансов и менеджмента, тонкостям управления персоналом. Блок "нетворкинг" предполагает активное открытое деловое общение с предпринимателями региона, налаживание связей. Третья часть - работа с наставниками - успешными бизнесменами.

Поначалу мы сомневались, захотят ли наставники бесплатно участвовать в проекте? Но опасения оказались напрасными, команду набрали быстро.

Оказалось, что когда человек достиг определенных высот в бизнесе, у него появляется потребность этим поделиться. Иван Беланов, например, считает участие в проекте весьма полезным для себя потому, что он анализирует собственный опыт, который передает ученику, и тоже готовится к переменам. Это идет на пользу делу, и потому он уже третий год в проекте.

Программа развивается. В прошлом сезоне по инициативе участников появились "советы директоров", что дает возможность общаться со всеми наставниками, а не с одним, это групповая работа, помогающая найти единомышленников. Двое участников, например, настолько удачно скооперировались, что организовали совместное производство спортивных тренажеров, и теперь хотят уже расширить линейку: пандемия закрыла спортклубы, отправила омичей на "удаленку", и продукция оказалась весьма востребованной.

Практика показала, что "выращивание бизнеса" - это тонкая, почти ювелирная работа, не терпящая спешки. Нужно время для того, чтобы ученики и наставники успели не только прийти к взаимопониманию, но и подружиться. Внутри проекта появляется своя атмосфера, работать в которой ком-фортно. А это - хороший плацдарм для усвоения новых знаний и рождения идей.

Мы объявили набор новой группы, в которую традиционно примем 21 человека. Желающих много. В прошлом году омичи подали 141 заявку, а сейчас уже больше, при том, что документы принимаются до 21 февраля.

Участниками проекта могут стать предприниматели минимум с двухлетним деловым опытом. Программа рассчитана именно на тех, кто уже прошел период "младенчества" и способен выйти на траекторию быстрого развития. Важно, чтобы участники умели принимать решения, понимали, как они хотят развивать бизнес, были готовы меняться, работать в команде.

Возможно, кто-то из новичков вообще сменит приоритеты. Как это сделал Денис Ломовцев, который специализировался на проведении корпоративов и тимбилдинге, а теперь создал образовательный центр "Семейные финансы".