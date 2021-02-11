Новости

Новый очаг птичьего гриппа обнаружили в префектуре Тиба 07:07
WSJ: Эксперты ВОЗ допустили появление COVID-19 ранее декабря 2019 года 07:05
За счет чего дорожная смертность в Москве упала вдвое 07:00
Россияне рассказали, хватает ли им любви 05:55
Байден и Си Цзиньпин впервые поговорили по телефону 05:38
Трамп не покинет Флориду даже после выселения из резиденции Мар-а-Лаго 04:50
Иммунолог дал советы не переболевшим коронавирусом 04:45
Соцсети ждут штрафы за привлечение детей к несанкционированным акциям 04:06
В Росгидромете рассказали о резком похолодании на Урале и в Сибири 03:50
Онищенко объяснил отмену масочного режима в Чечне и Удмуртии 03:08
Экипажу МКС отправят продовольственную посылку 02:51
Посольство России оценило военные учения США и Турции в Черном море 02:17
Распространение британского штамма SARS-CoV-2 в России начнется весной 01:38
В Петербурге сняли часть ограничений из-за коронавируса 01:34
"Барселона" уступила "Севилье" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании 01:01
Повторение аномальных морозов ждет регионы центральной России 00:57
"Аталанта" с Миранчуком вышла в финал Кубка Италии 00:54
Байден назвал условия применения США военной силы на мировой арене 00:38
Умерла создатель "Сезона мужчин" Муфида Тлатли 00:27
Российские разработчики ПО смогут быстрее попадать в реестр Минцифры 10.02.2021
В "Аяксе" подтвердили, что Промес близок к уходу из клуба 10.02.2021
В Воронеже задержан подозреваемый в жестоком убийстве учительницы 10.02.2021
Коронавирусные ограничения в ФРГ продлены до 7 марта 10.02.2021
На Украине запретили регистрировать российские вакцины от COVID-19 10.02.2021
В Instagram прокомментировали массовый сбой в России 10.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить скидку от государства за отдых в России
Как получить скидку от государства за отдых в России
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
11.02.2021 06:22

По совету директоров

Текст: Александр Дерябин (руководитель программы Scale Up в Омске)
Российская газета - Экономика Сибири № 29(8380)
В Омске открыли третий сезон программы по "выращиванию" бизнеса. Ее реализуют в рамках нацпроекта в одиннадцати городах России. Для омичей участие в проекте полностью бесплатно. Но опыт говорит о том, что вложения в развитие малых предприятий весьма выгодны.

Несмотря на пандемию, по итогам сезона 2020-го участники программы продемонстрировали рост выручки на 75 процентов, создали 83 новых рабочих места и вошли в число лидеров Scale Up в России.

Акселерация малых предприятий как раз и нацелена на то, чтобы они быстрее росли, чтобы предприниматели совершали меньше ошибок и приносили больше пользы региону и всей стране.

Фото: Demaerre / Istock
Как школьнику открыть свой бизнес

Программа рассчитана на девять месяцев - самый подходящий срок, чтобы созреть для новой жизни, - и состоит из трех ключевых блоков. Первый - обучение основам бизнеса, финансов и менеджмента, тонкостям управления персоналом. Блок "нетворкинг" предполагает активное открытое деловое общение с предпринимателями региона, налаживание связей. Третья часть - работа с наставниками - успешными бизнесменами.

Поначалу мы сомневались, захотят ли наставники бесплатно участвовать в проекте? Но опасения оказались напрасными, команду набрали быстро.

Оказалось, что когда человек достиг определенных высот в бизнесе, у него появляется потребность этим поделиться. Иван Беланов, например, считает участие в проекте весьма полезным для себя потому, что он анализирует собственный опыт, который передает ученику, и тоже готовится к переменам. Это идет на пользу делу, и потому он уже третий год в проекте.

Программа развивается. В прошлом сезоне по инициативе участников появились "советы директоров", что дает возможность общаться со всеми наставниками, а не с одним, это групповая работа, помогающая найти единомышленников. Двое участников, например, настолько удачно скооперировались, что организовали совместное производство спортивных тренажеров, и теперь хотят уже расширить линейку: пандемия закрыла спортклубы, отправила омичей на "удаленку", и продукция оказалась весьма востребованной.

Практика показала, что "выращивание бизнеса" - это тонкая, почти ювелирная работа, не терпящая спешки. Нужно время для того, чтобы ученики и наставники успели не только прийти к взаимопониманию, но и подружиться. Внутри проекта появляется своя атмосфера, работать в которой ком-фортно. А это - хороший плацдарм для усвоения новых знаний и рождения идей.

Мы объявили набор новой группы, в которую традиционно примем 21 человека. Желающих много. В прошлом году омичи подали 141 заявку, а сейчас уже больше, при том, что документы принимаются до 21 февраля.

Участниками проекта могут стать предприниматели минимум с двухлетним деловым опытом. Программа рассчитана именно на тех, кто уже прошел период "младенчества" и способен выйти на траекторию быстрого развития. Важно, чтобы участники умели принимать решения, понимали, как они хотят развивать бизнес, были готовы меняться, работать в команде.

Возможно, кто-то из новичков вообще сменит приоритеты. Как это сделал Денис Ломовцев, который специализировался на проведении корпоративов и тимбилдинге, а теперь создал образовательный центр "Семейные финансы".

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

Главное сегодня

Путин встретится с Лукашенко
Байден и Си Цзиньпин впервые поговорили по телефону
В Госдуме нашли западный след в несогласованных акциях
Посольство России оценило военные учения США и Турции в Черном море
На Украине запретили регистрировать российские вакцины от COVID-19