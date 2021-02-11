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11.02.2021 19:20
Рубрика: Происшествия

Куклы вместо младенцев

Настоящий скандал с криминалом чуть не разыгрался на Ставрополье
Текст: Роман Кияшко (Ставрополь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 30(8381)
Речь идет о загадочной истории вокруг подмены двух новорожденных детскими куклами.

Первым обнаружил обман отец младенцев Дауд Даудов из Дагестана. Видео, записанное им самим, ранее появилось в социальных сетях. На нем мужчина рассказывает, что его жена со 2 на 3 февраля в перинатальном центре Ставрополя родила двух близнецов. В один из дней роженице заявили, что ее дети скончались. Разбитый горем отец во время траурной процессии в Дагестане заподозрил неладное и решил проверить, что скрывается в ритуальных саванах. А там вместо детских тел оказались куклы.

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Мужчина обратился в полицию республики. Вскоре на этот случай отреагировали в Ставропольском крае. Там назвали историю фейком.

"Кроме сочувствия первая реакция - желание полностью разобраться. Мы проверили все базы - такая женщина к нам не поступала", - заявил глава региона Владимир Владимиров. Вскоре выяснилось, как все было на самом деле. Оказывается, женщина обманула мужа и родственников. В ее объяснительной, опубликованной в Instagram Владимира Владимирова, сказано, что, увидев, как обрадовался муж, когда она сообщила о своей беременности, несостоявшаяся мать двух близнецов решила и дальше не раскрывать правды. А когда подошел срок, поехала в Ставрополь якобы на роды. Здесь, живя на съемной квартире, она рассказала родственникам, что успешно родила двойню, но вскоре те скончались. Потом купила куклы в магазине детских товаров и уже их отвезла домой под видом тел младенцев.

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