Лишь 69 регионов России обеспечены пунктами техосмотра в необходимом количестве. Такую цифру озвучил на совещании с операторами техосмотра глава Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников. Но и к этим регионам есть вопросы.

Напомним, что 1 марта, до которого осталось 15 дней, вступают в силу поправки в закон о техосмотре, которые заставят всех автовладельцев хотя бы приезжать на пункты ТО. Однако, как выяснилось, не все готово к этому дню начала реформы.

По словам Михаила Черникова, особое опасение вызывает Ингушетия, где обеспеченность пунктами ТО чуть более 25 процентов, а также Забайкальский край (31 процент) и Кабардино-Балкария (38 процентов). Башкортостан, Бурятия, Мордовия, Крым, Приморский край, Иркутская, Сахалинская, Калужская и Московская области также не обеспечены пунктами в должном количестве. Даже в Москве пунктов техосмотра не хватит на всех желающих.

Как отметил Михаил Черников, даже к тем 69 регионам есть вопросы. Нигде нет системы электронных очередей. А там где нет электронной очереди, будут выстраиваться огромные живые очереди.

"Мы увеличили сроки прохождения техосмотра, но таким образом удалось добиться снижения количества приезжающего на ТО транспорта всего на 11 процентов", - сообщил генерал.

Одна диагностическая линия способна пропустить за рабочий день только 16 легковых автомобилей

По словам исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергея Ефремова, пунктов кажется много - более 5 тысяч, но их пропускная способность уменьшилась. По нормативам одна диагностическая линия способна пропустить за восьмичасовой рабочий день только 16 легковых автомобилей. Не все сразу 1 марта поедут проходить техосмотр, но есть риск, что и с таким объемом пункты ТО не справятся.

Есть и другие проблемы: ФАС сообщила, что методика расчета тарифа готова, но находится на согласовании. Представитель ведомства отметил, что местные власти могут скорректировать тарифы с учетом инфляции. Но старая методика такого не предполагает. То есть, операторы ТО начнут работать по старым ценам.

Отвязать техосмотр от ОСАГО можно только поправками в закон и только тогда, когда вступит в силу штраф за отсутствие техосмотра. А пока остается только требовать от региональных властей обеспечить пропускную способность пунктов ТО.