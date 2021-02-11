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11.02.2021 13:07
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье СК проверил "подмену" тел детей куклами

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

Следователи из Ставропольского края и Дагестана выяснили обстоятельства резонансного случая с якобы подменой двух новорожденных близнецов детскими куклами. По мнению правоохранителей, история оказалась частично выдуманной.

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Напомним, ранее житель Дагестана Дауд Даудов записал видео с похорон своих двух младенцев. На записи, которая попала в социальные сети, мужчина рассказывает, что его жена со 2 на 3 февраля в перинатальном центре Ставрополя родила двух близнецов. Сначала все было хорошо, но в один из дней роженице заявили, что ее дети скончались. Во время траурной процессии в республике мужчина заподозрил неладное и решил проверить, что скрывается в ритуальных саванах - в них по мусульманской традиции заворачивают покойников. А там вместо детских тел оказались куклы.

Власти Ставрополья вскоре отреагировали на произошедшее. Выяснилось, что женщина не лежала в медучреждении, а о смерти двух близнецов краевые медики ничего не знают.

В итоге следователи и полицейские выяснили, что история с беременностью, родами и последующей смертью детей сочинила сама женщина.

- Следователи во взаимодействии с коллегами из соседнего региона опросили супругу заявителя, которая пояснила, что историю с родами выдумала. Кроме того, это подтверждается медицинским освидетельствованием женщины, согласно которому она никогда не рожала, - рассказали в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю.

В дагестанском республиканском следственном управлении СК РФ также добавили, что по факту доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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