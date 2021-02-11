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11.02.2021 15:49
Рубрика: Происшествия

В Петербурге на учителя ОБЖ завели дело за развращение ученицы

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело в отношении учителя ОБЖ гимназии №42. Педагога подозревают в неоднократном развращении школьницы, сообщают в ведомстве.

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Следователи пришли в гимназию утром. Изначально они проводили проверку обстоятельств видеосъемки на которой человек, очень похожий на учителя ОБЖ, пытается обнимать старшеклассницу.

Педагог сразу же написал заявление на увольнение. В гимназию приехали представители районной администрации, прокуратуры.

Спустя несколько часов после начала проверки СК по Петербургу возбудил уголовное дело. Сейчас выясняются все обстоятельства домогательств, также устанавливается, рассказывала ли раньше школьница о поведении учителя другим педагогам или родителям.

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