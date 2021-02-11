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11.02.2021 22:04
Рубрика: Спорт

В УЕФА заявили о готовности Санкт-Петербурга принять матчи Евро-2020

Текст: Максим Домчев
Руководитель операционной деятельности УЕФА на стадионах Евро Андреас Шар заявил, что Санкт-Петербург готов к проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости

11-12 февраля в Санкт-Петербург прибыла делегация Союза европейских футбольных ассоциаций, которая проводит инспекцию готовности стадиона и города к проведению матчей чемпионата Европы.

Фото: Михаил Шапаев/РИА Новости
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"В прошлом году Петербург был готов. Ситуация не изменилась - Петербург готов. Те же разговоры идут в Европе - мы все следуем одним курсом. Мы будем проводить матчи в Питере, подтверждаю. Мы уверены, что все 12 городов примут матчи Евро. Все, кто должен находиться в лодке, находятся в ней", - приводит слова Андреаса Шара РИА Новости.

Он также отметил, что приветствует заявки России на проведение турниров.

"Россия для нас надежный партнер. Россия - достойный кандидат. Важно, с кем она будет соревноваться, если подаст заявку", - продолжил он.

Вице-губернатор города Борис Пиотровский рассказал о том, что существуют несколько сценариев проведения матчей в Санкт-Петербурге. Окончательное решение будет принято в апреле и будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

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"Особых предпосылок к тому, чтобы переживать по готовности города, нет. Другой вопрос, что коронавирус сложно прогнозировать. Мы отрабатываем разные сценарии и решение по этим сценариям будет принято чуть позже с учетом всех факторов… Все окончательные решения будут приняты в апреле, возможно будет какая-то корректировка после апреля", - сказал он.

Финальная часть чемпионата Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах. Из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен на год.

Матчи турнира пройдут в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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