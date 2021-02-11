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11.02.2021 16:52
Рубрика: Экономика

Госэкспертиза одобрила создание трассы Краснодар - Крымский мост

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба Главросэкспертизы России Фото: Пресс-служба Главросэкспертизы России
Фото: Пресс-служба Главросэкспертизы России

Госглавэкспертиза выдала положительное заключение по строительству новой трассы от Краснодара к Крымскому мосту и Керчи. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
В рамках дорожного нацпроекта в 2020 году построено 16,5 тысячи км трасс

Речь идет о создании скоростной трассы, которая свяжет Краснодар и хутор Белый. В свою очередь, это позволит добираться из столицы Кубани до Крымского моста всего за пару часов.

Как ранее уже писала "РГ", первым участком, который начнут возводить, станет дорога от хутора Белый до Славянска-на-Кубани протяженностью 68 километров. На этом участке запланировано в том числе построить большой мост через Кубань длиной почти в километр, а также еще 15 мостов разного размера через каналы, четыре разноуровневых транспортных развязки и восемь путепроводов.

"Новая трасса пройдет южнее уже существующей, что позволит не ограничивать движение в период строительства, - рассказывает первый заместитель начальника ФКУ Упрдор "Тамань" Владимир Пивовар. - Речь идет о четырехполосной дороге с разделением встречных потоков и расчетной пропускной способностью в 40 тысяч автомобилей в сутки".

Участок дороги протяженностью более 68 километров проложат по территории Славянского и Темрюкского районов Краснодарского края в обход населенных пунктов. Далее он и выйдет на транспортную развязку на трассе А-290 по направлению Новороссийск - Керчь в районе хутора Белый.

После открытия Крымского моста нагрузка на местные трассы значительно возросла. Именно по ним в Республику Крым едут туристы и везут грузы. В связи с этим было принято решение фактически построить новую дорогу в данном направлении.

В регионах Экономика Транспорт Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым ЮФО Краснодарский край ЮФО Республика Крым

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