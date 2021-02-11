В Ростовской области решили ослабить ограничения из-за COVID-19

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал изменения в постановление правительства региона, снижающие целый ряд профилактических ограничений в связи с эпидемий COVID-19.

В частности, с 15 февраля снова открываются городские ярмарки непродовольственных товаров, разрешается работа фуд-кортов и ледовых катков в торговых центрах. А заполняемость спортивных сооружений, зрительных залов и кинотеатров теперь может быть увеличена до 50 процентов.

Полностью возобновляется и оказание высокотехнологичной медицинской помощи.

Правда, как подчеркивают в правительстве, эти меры пока не распространяются на девять территорий, где ситуация остается напряженной (города Гуково и Зверево, а также Боковский, Егорлыкский, Зерноградский, Обливский, Ремонтненский, Тарасовский и Тацинский районы).

По официальным данным на 11 февраля, число подтвержденных инфицированных коронавирусом в Ростовской области превысило 67,6 тысячи человек. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 1610. Коэффициент распространения инфекции снизился до 0,96.