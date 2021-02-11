Постановление правительства Ростовской области от 11 февраля 2021 года № 81 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272"

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", на основании предложений Главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 04.02.2021 № 07-57/3174, от 08.02.2021 № 11-38/3557 Правительство Ростовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановлений Правительства Ростовской области от 11.04.2020 № 312, от 13.04.2020 № 316, от 15.04.2020 № 357, от 19.04.2020 № 359, от 26.04.2020 № 390, от 30.04.2020 № 427, от 08.05.2020 № 430, от 12.05.2020 № 431, от 22.05.2020 № 461, от 02.06.2020 № 511, от 04.06.2020 № 516, от 14.10.2020 № 86, от 23.10.2020 № 114, от 12.11.2020 № 208, от 30.11.2020 № 244, от 24.12.2020 № 385, от 13.01.2021 № 10, от 14.01.2021 № 12, от 28.01.2021 № 31) изменения согласно приложению.

2. Пресс-службе Губернатора Ростовской области (Четвертакова И.В.) совместно с Оперативным штабом по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области обеспечить разъяснение положений настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 15 февраля 2021 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев





Приложение к постановлению Правительства Ростовской области от 11.02.2021 № 81





Изменения, вносимые в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020№ 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановлений Правительства Ростовской области от 11.04.2020 № 312, от 13.04.2020 № 316, от 15.04.2020 № 357, от 19.04.2020 № 359, от 26.04.2020 № 390, от 30.04.2020 № 427, от 08.05.2020 № 430, от 12.05.2020 № 431, от 22.05.2020 № 461, от 02.06.2020 № 511, от 04.06.2020 № 516, от 14.10.2020 № 86, от 23.10.2020 № 114, от 12.11.2020 № 208, от 30.11.2020 № 244, от 24.12.2020 № 385, от 13.01.2021 № 10, от 14.01.2021 № 12, от 28.01.2021 № 31)

1. Пункт 4 изложить в редакции:

"4. Приостановить:

4.1. На территории муниципальных образований "Город Гуково", "Город Зверево", "Боковский район", "Егорлыкский район", "Зерноградский район", "Обливский район", "Ремонтненский район", "Тарасовский район", "Тацинский район":

4.1.1. Проведение в медицинских организациях профилактических осмотров и диспансеризации граждан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих хронические заболевания, указанных в приложении № 2 к настоящему постановлению.

4.1.2. Оказание в государственных областных и муниципальных медицинских организациях плановой медицинской помощи, которая может быть отсрочена без угрозы жизни и здоровью пациента, за исключением случаев оказания плановой медицинской помощи пациентам, нуждающимся в проведении курсового и (или) программного лечения, оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также проведения дополнительного обследования граждан, направляемых военными комиссариатами Ростовской области в рамках призыва на военную службу.

4.1.3. Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с участием зрителей в закрытых помещениях, за исключением случаев, указанных в подпункте 4.1.4 настоящего пункта.

4.1.4. Проведение профессиональных спортивных соревнований с участием зрителей в количестве более 25 процентов от максимально возможного заполнения зрительских мест.

4.1.5. Проведение выступлений музыкальных, театральных и иных коллективов, отдельных исполнителей в помещениях, не оборудованных посадочными местами и с заполняемостью посадочных мест более 40 процентов.

4.1.6. Продажу билетов в кинотеатры, на выставки иным способом, кроме дистанционного.

4.1.7. Отправление транспортных средств с вокзалов, станций при осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальным, межрегиональным маршрутам при отсутствии у 100 процентов пассажиров лицевых масок (респираторов). При этом на вокзалах и станциях создать условия для приобретения пассажирами лицевых масок (респираторов).

4.1.8. Работу ночных клубов.

4.1.9. Деятельность, связанную с эксплуатацией детских игровых площадок, расположенных в торговых объектах, в том числе торговых центрах.

4.1.10. Работу предприятий общественного питания:

4.1.10.1. В период с 00:00 до 07:00, за исключением доставки заказов, а также обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий.

Положения настоящего подпункта не распространяются на предприятия общественного питания, указанные в подпункте 4.1.10.2 настоящего пункта.

4.1.10.2. Если указанные предприятия расположены в торгово-развлекательных центрах и не имеют отдельного входа для посетителей (за исключением доставки заказов за пределы территории торгово-развлекательных центров).

4.1.11. Оказание услуг общественного питания в фуд-кортах.

4.1.12. Оказание услуг предприятиями общественного питания при проведении корпоративных и иных торжественных мероприятий, за исключением оказания таких услуг в отдельных кабинетах (комнатах) площадью из расчета не менее 4 кв. метров на 1 человека, оборудованных не более 10 посадочными местами.

4.1.13. Работу танцевальных залов (площадок), в том числе в предприятиях общественного питания.

4.1.14. Работу ярмарок в части реализации непродовольственных товаров (за исключением хвойных растений), организуемых на территории городских населенных пунктов (статья 4 Областного закона от 25.07.2005 № 340-ЗС "Об административно-территориальном устройстве Ростовской области").

4.1.15. Курение кальянов в общественных местах.

4.1.16. Осуществление личного приема граждан в государственных органах Ростовской области, органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях и предприятиях, за исключением избирательных комиссий, являющихся государственными органами Ростовской области.

Положения настоящего подпункта не применяются при осуществлении личного приема граждан с использованием систем видео-конференц-связи и соблюдении санитарно-противоэпидемических мер, приведенных в приложении № 4 к настоящему постановлению.

4.1.17. Организацию и проведение публичных мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (кроме пикетирования).

4.1.18. Допуск в гипермаркеты и торгово-развлекательные центры лиц, не достигших возраста 14 лет, без сопровождения родителей, опекунов, иных законных представителей.

4.1.19. Проведение организациями (за исключением театров, театральных и концертных организаций) зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе с использованием пиротехнических изделий, в общественных местах в период с 22:00 до 7:00.

4.1.20. Работу кинотеатров, за исключением осуществления ими деятельности с соблюдением ограничения по заполняемости зала не более 40 процентов с равномерной рассадкой зрителей.

4.1.21. Работу ледовых катков, расположенных в торгово-развлекательных центрах.

4.1.22. Проведение работодателями любых массовых мероприятий, в том числе праздничных, с участием работников.

4.1.23. Деятельность объектов, предназначенных для развлечения и досуга (за исключением кинотеатров), если указанные объекты расположены в торгово-развлекательных центрах и не имеют отдельного входа для посетителей.

4.2. На территории городских округов и муниципальных районов, не указанных в подпункте 4.1 настоящего пункта:

4.2.1. Проведение в медицинских организациях профилактических осмотров и диспансеризации граждан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих хронические заболевания, указанных в приложении № 2 к настоящему постановлению.

4.2.2. Оказание в государственных областных и муниципальных медицинских организациях плановой медицинской помощи, которая может быть отсрочена без угрозы жизни и здоровью пациента, за исключением случаев оказания плановой медицинской помощи пациентам, нуждающимся в проведении курсового и (или) программного лечения, оказания высокотехнологичной медицинской помощи, а также проведения дополнительного обследования граждан, направляемых военными комиссариатами Ростовской области в рамках призыва на военную службу.

4.2.3. Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с участием зрителей в закрытых помещениях, за исключением случаев, указанных в подпункте 4.2.4 настоящего пункта.

4.2.4. Проведение профессиональных спортивных соревнований с участием зрителей в количестве более 50 процентов от максимально возможного заполнения зрительских мест.

4.2.5. Проведение выступлений музыкальных, театральных и иных коллективов, отдельных исполнителей в помещениях, не оборудованных посадочными местами и с заполняемостью посадочных мест более 50 процентов.

4.2.6. Продажу билетов в кинотеатры, на выставки иным способом, кроме дистанционного.

4.2.7. Отправление транспортных средств с вокзалов, станций при осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальным, межрегиональным маршрутам при отсутствии у 100 процентов пассажиров лицевых масок (респираторов). При этом на вокзалах и станциях создать условия для приобретения пассажирами лицевых масок (респираторов).

4.2.8. Работу ночных клубов.

4.2.9. Деятельность, связанную с эксплуатацией детских игровых площадок, расположенных в торговых объектах, в том числе торговых центрах.

4.2.10. Работу предприятий общественного питания в период с 00:00 до 07:00, за исключением доставки заказов, а также обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий.

Положения настоящего подпункта не распространяются на предприятия общественного питания, осуществляющие деятельность на территории аэропорта "Платов".

4.2.11. Оказание услуг предприятиями общественного питания при проведении корпоративных и иных торжественных мероприятий, за исключением оказания таких услуг в отдельных кабинетах (комнатах) площадью из расчета не менее 4 кв. метров на 1 человека, оборудованных не более 10 посадочными местами.

4.2.12. Работу танцевальных залов (площадок), в том числе в предприятиях общественного питания.

4.2.13. Курение кальянов в общественных местах.

4.2.14. Осуществление личного приема граждан в государственных органах Ростовской области, органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях и предприятиях, за исключением избирательных комиссий, являющихся государственными органами Ростовской области.

Положения настоящего подпункта не применяются при осуществлении личного приема граждан с использованием систем видео-конференц-связи и соблюдении санитарно-противоэпидемических мер, приведенных в приложении № 4 к настоящему постановлению.

4.2.15. Организацию и проведение публичных мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (кроме пикетирования).

4.2.16. Допуск в гипермаркеты и торгово-развлекательные центры лиц, не достигших возраста 14 лет, без сопровождения родителей, опекунов, иных законных представителей.

4.2.17. Проведение организациями (за исключением театров, театральных и концертных организаций) зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе с использованием пиротехнических изделий, в общественных местах в период с 22:00 до 7:00.

4.2.18. Работу кинотеатров, за исключением осуществления ими деятельности с соблюдением ограничения по заполняемости зала не более 50 процентов и равномерной рассадкой зрителей.

4.2.19. Проведение работодателями любых массовых мероприятий, в том числе праздничных, с участием работников.

4.2.20. Деятельность объектов, предназначенных для развлечения и досуга (за исключением кинотеатров), если указанные объекты расположены в торгово-развлекательных центрах и не имеют отдельного входа для посетителей.".

2. Дополнить приложением № 4 следующего содержания:





"Приложение № 4 к постановлению Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272





Перечень санитарно-противоэпидемических мер, при соблюдении которых допускается осуществление личного приема граждан с использованием систем видео-конференц-связи

1. Личный прием граждан с использованием систем видео-конференц-связи (далее - прием граждан) должен осуществляться в отдельном помещении, имеющем возможность естественного проветривания, площадь которого должна быть не менее 4 кв. метров на 1 человека (далее - помещение).

2. В ходе приема граждан в помещении должно находиться

не более 2 человек с соблюдением дистанции между ними не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование).

3. В помещении должно быть установлено оборудование для обеззараживания воздуха закрытого типа, обеспечена возможность для проведения антисептической обработки рук.

4. В помещении не допускается нахождение граждан без лицевых масок (респираторов).

5. При входе в помещение должен осуществляться контроль температуры тела граждан с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным способом.

6. Не допускать в помещение граждан с признаками инфекционных заболеваний (повышенная температура тела, кашель, насморк).

7. Влажная уборка помещения должна проводиться каждые 2 часа с дезинфекцией контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств различных химических групп, зарегистрированных в установленном порядке, в инструкциях по применению которых есть режимы для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

8. Прием граждан в помещении должен осуществляться с учетом перерыва на регулярную уборку, дезинфекцию и проветривание помещения.







