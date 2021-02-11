Жителю Югры предъявили обвинение после госпитализации сына и падчерицы

Жителю Сургута предъявили обвинение в избиении маленьких детей - родного новорожденного сына и полуторагодовалой падчерицы.

Напомним, малышей с травмами, в том числе - головы, госпитализировали в больницу 9 февраля. Следствие полагает, что повреждения они получили вечером, когда находились к квартире вместе с матерью и ее вторым мужем.

"По факту причинения тяжкого вреда здоровью детей 31-летнему мужчине предъявлено обвинение по статье 111 УК РФ. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство о заключении его под стражу", - сообщает пресс-служба Следственного комитета Югры.

В ходе расследования правоохранительные органы, в частности, проверят работу органов, ответственных за работу с неблагополучными семьями. Кроме того, выясняется роль матери в случившемся.