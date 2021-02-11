Renault показала Duster для России: "бразильский" салон и новые моторы

Компания Renault провела онлайн-презентацию нового поколения Duster. Автомобиль получил глубоко модернизированную платформу, новый кузов, дизайн, опции, силовые агрегаты, но сохранил, по заявлению Renault, знаменитую энергоёмкость подвески и внедорожные характеристики.

Длина нового Renault Duster составляет 4 341 мм, что на 26 мм больше, чем у предшественника. Прибавка длины произошла в основном за счёт новой бамперной группы. Объём багажного отделения стал больше на 20 литров и составляет 495 литров.

Дорожный просвет составляет 205-210 мм в зависимости от типа привода. Угол въезда и съезда составляет 31 и 33 градуса соответственно, что чуть больше, чем у прошлого поколения: 28,9 и 31 градус.

Новый Renault Duster получил более пологий наклон лобового стекла, другой дизайн бамперов, мощные рельефные арки, LED-фонари и дневные ходовые огни, решётку радиатора с хромированной отделкой.

Салон российского Renault Duster повторяет бразильскую спецификацию модели. Дизайн интерьера был полностью пересмотрен, появилось больше отделений для хранения мелочёвки, улучшилась эргономика: например, кнопки управления подогревом переехали под экран мультимедиа, который в свою очередь расположен выше, на уровне с рулевой колонкой. Новый Duster можно заказать с комбинированной отделкой из ткани и экокожи и с контрастной прострочкой.

Рулевой механизм - новый, с более короткой рейкой, электроусилителем, что позволило сделать управление автомобилем более лёгким, точным и минимизировать удары в руль при проезде неровностей. Настройка теперь осуществляется по высоте и вылету.

Размер сенсорного дисплея мультимедиа - 8 дюймов, теперь система понимает голосовые команды. На экран также выводятся показания с камеры заднего вида (с динамической разметкой) и системы камер кругового обзора.

Новый Renault Duster можно будет купить с зимними опциями: двуступенчатым подогревом передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла по всей площади, форсунок. Для модели также доступны дистанционный запуск, ассистенты подъёма и спуска с горы, антенна типа "акулий плавник", регулировки водительского кресла по высоте и поясничного подпора.

Линейка силовых агрегатов изменилась за счёт включения в неё 150-сильного 1.3 турбо, который предложен только с 4х4 в паре с 6-ступенчатой МКП или вариатором. Также в неё был включён 117-сильный бензиновый двигатель 1.6 литра, который является базовым для полноприводных версий и агрегатируется 6-скоростной "ручкой".

Также свои места сохранили 109-сильный дизель и двухлитровый "атмосферник" на 143 л.с., которые идут в паре с 6-ступенчатой "механикой" и 4х4. Отметим, что ранее для бензинового мотора также был предложен 4-диапазонный "автомат".

Все бензиновые моторы "переваривают" АИ-92.

Продажи новинки в России начнутся в первом квартале 2021 года (причём будет использована схема, опробованная на Kaptur и Arkana, - сначала в онлайн-шоуруме), во втором квартале кроссоверы отправятся в страны СНГ. Цены и комплектации будут объявлены в конце февраля.