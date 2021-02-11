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11 февраля 2021 г.

Указ губернатора Сахалинской области от 11 февраля 2021 года № 7 "О признании утратившими силу отдельных положений указа Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 "О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-№CoV) на территории Сахалинской области"

Постановляю:

1. Признать утратившими силу подпункт 6.5 пункта 6, пункт 20 указа Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 "О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-NCoV) на территории Сахалинской области" с учетом изменений, внесенных указами Губернатора Сахалинской области от 24.03.2020 № 17, от 27.03.2020 № 18, от 31.03.2020 № 19, от 03.04.2020 № 22, от 06.04.2020 № 23, от 10.04.2020 № 25, от 14.04.2020 № 26, от 16.04.2020 № 27, от 21.04.2020 № 31, от 24.04.2020 № 32, от 29.04.2020 № 34, от 05.05.2020 № 38, от 08.05.2020 № 41, от 08.05.2020 № 42, от 18.05.2020 № 47, от 20.05.2020 № 48, от 22.05.2020 № 53, от 25.05.2020 № 54, от 05.06.2020 № 58, от 09.06.2020 № 61, от 19.06.2020 № 63, от 26.06.2020 № 69, от 02.07.2020 № 70, от 17.07.2020 № 77, от 23.07.2020 № 79, от 30.07.2020 № 81, от 21.08.2020 № 86, от 14.09.2020 № 96, от 18.09.2020 № 98, от 01.10.2020 № 99, от 05.10.2020 № 100, от 16.10.2020 № 103, от 23.10.2020 № 104, от 28.10.2020 № 105, от 05.11.2020 № 108, от 06.11.2020 № 109, от 10.11.2020 № 111,от 11.12.2020 № 119, от 22.01.2021 № 2, от 05.02.2021 № 6.

2. Опубликовать настоящий указ в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 27 января 2021 года.

Губернатор Сахалинской области В.И.Лимаренко



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