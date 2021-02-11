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11.02.2021 13:24
Рубрика: Экономика

Tele2 прокомментировала претензии со стороны ФАС

Текст: Ирина Алпатова

Повышение стоимости тарифов, из-за которого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Tele2, коснулось только ряд архивных тарифов, часть которых ранее не подвергалась изменениям. Такие пояснения "Российской газете" дала пресс-служба оператора.

ФАС возбудила дело против "Яндекса"

Обо всех изменениях оператор информирует клиентов, подчеркнули там. Кроме того, Tele2 предоставила ФАС экономическое обоснование корректировок и заранее выполнила все процедуры по уведомлению регулятора о планируемых изменениях. "Мы открыты к конструктивному диалогу с ведомством", - сказали в компании.

На тарифах со скорректированной абонентской платой пересмотр составил в среднем 20 рублей. При этом клиенты получили доступ к инновационному функционалу пакетных тарифов и увеличенный пакет услуг, что актуально на фоне резкого роста интернет-потребления. Статистика call-центра Tele2 фиксирует сокращение доли обращений по тарификации.

Пересмотр тарифов был продиктован экономической ситуацией, объяснили в Tele2. Пандемия привела к экспоненциальному росту трафика в сетях оператора - ежемесячно на 15% в течение 2020 года. При этом критически возросли требования абонента к качеству сервисов: для удаленного режима работы и обучения нужен был быстрый бесперебойный интернет, широкое покрытие и большой объем услуг в пакете.

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против ООО "Т2 Мобайл" из-за повышения стоимости услуг сотовой связей для абонентов Tele2. С 1 января компания повысила тарифы в среднем на 13%, что коснулось более 12 миллионов абонентов, сообщает ведомство.

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