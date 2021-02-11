The Washington Post: Российскую вакцину "Спутник V" ждет мировой успех

В американской газете The Washington Post вышла колонка, посвященная вакцине от коронавируса "Спутник V". Автор признает, что в отношении препарата, да и российской науки в целом, на Западе и особенно в США существовало стойкое предубеждение. Однако теперь приходится признать, что оно было несправедливым и предвзятым, приходит к выводу WP.

"Становится все очевиднее, что "Спутник V", названный в честь первого в мире искусственного спутника Земли, благодаря которому СССР изначально опередил Америку в космической гонке, может стать глобальной историей успеха", - пишет журналист. А ведь еще совсем недавно разговоры о российской вакцине вызывали разве что усмешку. Издание приводит мнение Стивена Моррисона, директора Центра глобальной политики здравоохранения при Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

"Мы привыкли утверждать, что лучшие ученые уехали из России на более высокооплачиваемую работу в Европу и в США. Но последнее развитие событий (включая выводы журнала The Lancet о третьей фазе испытаний и востребованность "Спутника V" за рубежом - прим. "РГ") полностью опровергают этот взгляд. Мы видим аргументы в пользу качества российской науки и ее приверженности моральным принципам, хотя многие относятся к ней с пренебрежением и высокомерием", - заключает эксперт.

WP считает, что российская вакцина становится фактором "мягкой силы" Москвы, которая завоевывает позиции в ЕС, где уже канцлер Германии Меркель лично выступила в поддержку препарата, если он будет одобрен Европейским агентством лекарственных средств.