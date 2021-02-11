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11.02.2021 04:50
Рубрика: В мире

Трамп не покинет Флориду даже после выселения из резиденции Мар-а-Лаго

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Адвокат Дональда Трампа предупредил жителей Флориды, что экс-президент США все равно будет жить в их штате, даже в случае, если они не позволят ему находиться на территории резиденции Мар-а-Лаго. Как отметил Джон Мэрион, на Вудбридж-роуд бывшему американскому лидеру принадлежат несколько домов.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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Ранее соседи Трампа по Мар-а-Лаго напомнили политику, что в 1993 году резиденция была преобразована в частный клуб, членам которого запрещено находиться на его территории более трех недель в году.

Как удалось узнать РИА Новости, Мар-а-Лаго - второй по величине особняк во Флориде. Здание с видом на Атлантический океан построено в 1927 году, в нем почти 130 комнат и зал приемов. На территории есть бассейн и пять теннисных кортов. По оценкам Forbes, стоимость особняка составляет 160 миллионов долларов.

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