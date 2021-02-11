Трамп не покинет Флориду даже после выселения из резиденции Мар-а-Лаго

Адвокат Дональда Трампа предупредил жителей Флориды, что экс-президент США все равно будет жить в их штате, даже в случае, если они не позволят ему находиться на территории резиденции Мар-а-Лаго. Как отметил Джон Мэрион, на Вудбридж-роуд бывшему американскому лидеру принадлежат несколько домов.

Ранее соседи Трампа по Мар-а-Лаго напомнили политику, что в 1993 году резиденция была преобразована в частный клуб, членам которого запрещено находиться на его территории более трех недель в году.

Как удалось узнать РИА Новости, Мар-а-Лаго - второй по величине особняк во Флориде. Здание с видом на Атлантический океан построено в 1927 году, в нем почти 130 комнат и зал приемов. На территории есть бассейн и пять теннисных кортов. По оценкам Forbes, стоимость особняка составляет 160 миллионов долларов.