Группа депутатов предлагает не наказывать водителей за движение ночью по выделенным для общественного транспорта полосам. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Этот знак действует даже тогда, когда общественный транспорт не ходит. Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Согласно ему, в статью 12.17 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает наказание за движение по выделенным полосам, предлагается добавить примечание: "Водитель не привлекается к административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное частями 1.1 и 1.2 настоящей статьи, в случае движения транспортного средства с 23 часов до 6 часов, а также проведения в полосе движения транспортного средства ремонтных или уборочных работ, необходимости объезда препятствия".

- Полоса для общественного транспорта - запретная зона для большинства машин, - говорит один из авторов законопроекта председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. - Но если водитель кратковременно выедет на нее для объезда препятствия или воспользуется ей ночью, когда общественный транспорт не ходит, кому он создаст помехи? Но пока нормы КоАП неумолимы: выехал на выделенку - штраф вне зависимости от времени и обстоятельств.

Устанавливать те или иные ограничения на дорогах могут их владельцы, как правило, - региональные власти. Они могут запретить использовать выделенную полосу такси, например, повесив над ней знак "кирпич" - въезд запрещен. Могут разрешить или запретить двигаться по ней в любое время дня или ночи, а также в любой день недели. Внесение таких поправок в КоАП, считают авторы проекта, по сути, освободит водителей от волюнтаризма чиновников. Хотя бы по ночам.

Все поправки в КоАП перед внесением их в Госдуму должны получить официальный отзыв правительства. И такой отзыв на этот проект получен. Правительство такое предложение не поддерживает.

Установить время действия знака можно табличками дополнительной информации, считают в правительстве

В отзыве напоминают, что знак "Полоса для маршрутных транспортных средств" может применяться совместно с табличками дополнительной информации, уточняющими или ограничивающими действие знака. В том числе указывающими время суток, в течение которого действует знак.

Далее в отзыве указывается, что предлагаемый механизм может распространяться только на случаи, выявленные непосредственно инспектором дорожно-патрульной службы на дороге. А за нарушения, выявленные автоматическими комплексами фотовидеофиксации, привлекаются к ответственности не водители, а собственники (владельцы) транспортных средств. На них подобное исключение распространяться не будет.

Понятно, что это устраняется путем редактирования законопроекта. А камеры можно настроить так, чтобы по ночам они не фиксировали конкретное нарушение, тем более что часы в них есть.

Также правительство указало, что в обоснование поправки не приведены статистические и иные сведения, указывающие на избыточность действующих мер ответственности, а также подтверждающие распространенность проблемы. В том числе с учетом загруженности дорог в различных регионах в зависимости от времени суток.

Впрочем, это не первый законопроект, который вносится в Госдуму с отрицательным отзывом правительства. Напомним, что проект, который вводил 50-процентную скидку на автомобильные штрафы для тех, кто их оплачивает в течение 20 дней с момента вынесения постановления, также получил отрицательный отзыв правительства. А сейчас эту скидку планируется распространить и на все остальные штрафы. Ведь собираемость взысканий после этого резко выросла.

Напомним, что предложения закрепить в Правилах дорожного движения разрешение ездить по выделенным полосам всему остальному транспорту не раз озвучивались. Но правила утверждаются постановлением правительства. Депутаты не могут их корректировать. Поэтому они решили закрепить такое исключение в КоАП.