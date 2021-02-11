В Калуге буду собирать "каблучок" Opel Combo

На автозаводе в Калуге наладят выпуск пассажирской версии Opel Combo. Об этом "Российской газете" рассказал надёжный источник.

По нашим данным, минивэн начнут собирать в конце марта или в апреле текущего года. Но в самой компании пока эту информацию не подтверждают.

Напомним, на мощностях калужского завода "ПСМА Рус" уже производят соплатформенные коммерческие Peugeot Partner и Citroen Berlingo второго поколения. Обе модели уходили с российского авторынка в 2014 году.

Известно, что пассажирские модификации Partner и Berlingo оснащены 6-ступенчатым "автоматом" Aisin. АКП будет доступна только с 1,6-литровым бензиновым двигателем (114,5 л. с.). Также предусмотрен и 92-сильный турбодизель в паре с 5-ступенчатой "механикой". Аналогичные силовые агрегаты должен получить и "каблучок" Opel Combo.