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11.02.2021 19:12
Рубрика: Власть

Обнаружит и собьет

В России создают средства уничтожения вражеских беспилотников
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 30(8381)
Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии попытались атаковать террористы. Далеко не в первый раз. И вновь - безуспешно. Хорошо налаженная система защиты аэродрома сработала без сбоев.
Один из дронов-самоделок, сбитых нашими военными в Сирии. Фото: РИА Новости Один из дронов-самоделок, сбитых нашими военными в Сирии. Фото: РИА Новости
Один из дронов-самоделок, сбитых нашими военными в Сирии. Фото: РИА Новости

О том, что произошло в Хмеймиме в минувший вторник, рассказал заместитель руководителя российского миротворческого Центра контр-адмирал Вячеслав Сытник. По его словам, средства объективного контроля установили, откуда был осуществлен обстрел нашей базы из реактивных систем залпового огня. Это была сирийская провинция Идлиб, где окопались недобитые отряды международных террористов. "Пострадавших нет, материального ущерба не получено. Авиабаза функционирует в плановом режиме", - сообщил контр-адмирал.

Фото: wikimedia.org
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Атаковать наших военных в Хмеймиме с земли террористы опасаются. Поэтому чаще всего пытаются использовать для ударов кустарно произведенные беспилотники. Начальник Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России генерал Игорь Конашенков рассказывал, что в иной месяц они отправляют к Хмеймиму до полусотни снаряженных самодельными взрывными устройствами дронов. Практически все уничтожают средства ПВО базы или выводят из строя средства радиоэлектронной борьбы.

Дело в том, что дроны-самоделки нередко снабжены навигационными приборами, системами управления и сброса взрывного устройства. То есть боевики используют при изготовлении беспилотников современные технологии. Они собраны с использованием знаний аэродинамики и систем автоматического управления.

Военные показывали журналистам трофейные дроны, причем один из них был сделан из дерева. Оказалось, что у беспилотников внушительный размах крыльев - до 3,5 метра, они способны пролететь более 100 км и набирать высоту до 3,5 тысячи метров. Один аппарат может нести до 10 самодельных взрывных устройств, выполненных из алюминиевых сплавов и начиненных металлическими поражающими элементами. При подлете к базе некоторые дроны маневрируют по курсу и по высоте. А использование таких простейших материалов, как многослойная фанера, пленка, специальный пенопласт, говорит о том, что эти аппараты имеют очень маленькую эффективно отражающую поверхность, что, безусловно, усложняет процесс их обнаружения.

В идеале для борьбы с такими дронами-самоделками желательно иметь специализированные средства. Над их созданием уже трудятся. На днях стало известно, что прошли испытания беспилотника "Волк-18", предназначенного для перехвата дронов противника. Сообщалось, что этот квадрокоптер в автоматическом режиме способен обнаруживать, а затем сбивать или таранить воздушные цели. Летные испытания модернизированной версии "Волка-18", включавшие реальное поражение дронов-мишений, успешно завершены", - рассказал РИА Новости представитель концерна ВКО "Алмаз-Антей". Известно, что квадрокоптер получил новую оптико-локационную систему с повышенной дальностью обнаружения воздушных целей, а также систему управления с возможностью использования дрона в полностью автоматическом режиме.

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