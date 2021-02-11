В суд передали дело о хищении у банка "Югра"

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Замоскворецкий районный суд Москвы. В отношении неустановленных соучастников расследование продолжается.

Владельца "Югры" Алексея Хотина и троих топ-менеджеров обвиняют в растрате чужого имущества в особо крупном размере организованной группой с использованием служебного положения.

Установлено, что Хотин с целью хищения имущества ПАО Банк "Югра" в 2014 году в Москве создал организованную группу. Туда он вовлек Шиляева и других лиц, назначив их на руководящие должности в банке. После этого, как считает следствие, с 2014 по 2017 год они похитили 23,6 млрд рублей. Деньги банка похищались путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям - ООО "КапСтрой", ООО "Восток" и ООО "Мултановское".

В июле 2017 года Центробанк отозвал у ПАО Банк "Югра" лицензию на осуществление банковских операций.