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11.02.2021 19:06
Рубрика: Происшествия

Банкиры на доверии

В суд передали дело о хищении у банка "Югра"
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 30(8381)
Заместитель Генерального прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бенефициарного владельца ПАО Банк "Югра" Алексея Хотина, председателя его правления Дмитрия Шиляева и президента Алексея Нефедова, а также директора филиала в Москве Нины Черновой.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Замоскворецкий районный суд Москвы. В отношении неустановленных соучастников расследование продолжается.

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Владельца "Югры" Алексея Хотина и троих топ-менеджеров обвиняют в растрате чужого имущества в особо крупном размере организованной группой с использованием служебного положения.

Установлено, что Хотин с целью хищения имущества ПАО Банк "Югра" в 2014 году в Москве создал организованную группу. Туда он вовлек Шиляева и других лиц, назначив их на руководящие должности в банке. После этого, как считает следствие, с 2014 по 2017 год они похитили 23,6 млрд рублей. Деньги банка похищались путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям - ООО "КапСтрой", ООО "Восток" и ООО "Мултановское".

В июле 2017 года Центробанк отозвал у ПАО Банк "Югра" лицензию на осуществление банковских операций.

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